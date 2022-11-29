Dış ticaret verileri açıklandı... İhracat ve ithalat arttı

Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,0, ithalat yüzde 31,4 arttı. İhracatta Almanya, ithalatta ise Rusya ilk sırada yer aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde ihracat yüzde 15,4, ithalat yüzde 39,4 arttı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat yüzde 39,4 artarak 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstatistiki verilere göre en fazla ihracat yapan ilk 5 ülke arasında başı 1 milyar 688 milyon dolar ile Almanya çekerken, en fazla ithalat yapılan ilk 5 ülke arasında 4milyar 989 milyon dolar ithalatla Rusya yer aldı.