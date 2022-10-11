Dış ticaret endeksleri belli oldu

TÜİK, Ağustos ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. İhracat birim değer endeki yüzde 5,9 artarken, ithalat birim değer endeksi yüzde 26 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin "Dış Ticaret Endeksleri'ni yayımladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,8, yakıtlarda yüzde 62,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 arttı.

İhracat miktar endeksi ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 26,0 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 oranında artış gösterdi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1 ve yakıtlarda yüzde 160,0 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 arttı.

Bu arada mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Temmuz ayında 147,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,3 artarak, 2022 Ağustos ayında 152,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ağustos ayında 141,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,5 artarak, 2022 Ağustos ayında 144,9 oldu.

Dış ticaret haddi 2022 yılı Ağustos ayında 73,0 olarak gerçekleşti