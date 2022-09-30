Dış ticaret açığı yüzde 159 arttı

Türkiye'nin dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 159 arttı ve 11.19 milyar dolar olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dış Ticaret İstatistikleri'ne yönelik Ağustos ayı verilerini yayımladı.

Geçen yılın Ağustos ayında 4 milyar 307 milyon dolar olarak kaydedilen ithalat Ağustos ayında yüzde 40 artarken, Türkiye’nin ithalatı 32.53 milyar dolar olarak verilendirildi.

İhracat ise yüzde 13.1 artışla 21.34 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracatın 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS AYINDA YÜZDE 159,9 ARTTI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 159,9 artarak 4 milyar 307 milyon dolardan, 11 milyar 194 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ağustos ayında yüzde 81,4 iken, 2022 Ağustos ayında yüzde 65,6'ya geriledi.