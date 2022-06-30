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Dış ticaret açığı yüzde 155,2 arttı

EKONOMİ 30.06.2022, 10:52
Dış ticaret açığı yüzde 155,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan Mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Dış ticaret açığı Mayıs ayında yüzde 155,2 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin ihracatı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalatı yüzde 43,5 yükselişle 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 20,4, İTHALAT YÜZDE 40,8 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 102 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 artarak 145 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Mayıs ayında yüzde 13,2 artarak 15 milyar 472 milyon dolardan, 17 milyar 514 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 22,6 artarak 17 milyar 339 milyon dolardan, 21 milyar 264 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 3 milyar 750 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 18,2 artarak 38 milyar 777 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,4 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 155,2 ARTTI

Bu arada verilere göre Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 artarak 4 milyar 156 milyon dolardan, 10 milyar 605 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs ayında yüzde 79,8 iken, 2022 Mayıs ayında yüzde 64,2'ye geriledi.

Mayıs ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %81,3 oldu.

İHRACAT VE İTHALATTA HANGİ ÜLKELER ÖNDE...

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 492 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 273 milyon dolar ile ABD, 978 milyon dolar ile Irak, 953 milyon dolar ile İtalya, 911 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,5'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.

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