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Dikey topraksız tarım başlıyor

EKONOMİ 05.07.2023, 08:40
Dikey topraksız tarım başlıyor

Kırsal kalkınmayı destekleyen projeleri birer birer hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi’nde kurulan Tarım Kampüsü’nde ‘Dikey Topraksız Tarım Bitki Büyütme Ünitesi’nin AR-GE çalışmalarına başladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen desteklerle hem Başkentin hem de ülke ekonomisinin canlandırılmasına katkı sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vaatleri arasında bulunan ‘Başkentte dikey tarım’ projesi için ilk adım atıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Gölbaşı ilçesinin Karaoğlan Mahallesi’ne kurulan Tarım Kampüsü’nde ‘Dikey Topraksız Tarım Bitki Büyütme Ünitesi’nin AR-GE çalışmaları başladı. Kurulan ünitede; Asya yeşillikleri, roka, fesleğen, dereotu, nane, kekik, maydanoz, su teresi, ıspanak, Frenk soğanı, bazı tıbbi bitkiler ve çilek yetiştiriciliği üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Başkentte dikey tarıma teşvik konusunda çalışmalara başladıklarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Topraksız tarıma teşvik ve eğitim çalışmalarımızda bir adım daha attık. Gölbaşı Tarım Kampüsümüzde ‘Başkentte Dikey Tarım’ sözünü verdiğimiz AR-GE çalışmalarımıza başlandı. Bu sistem ile üreticimiz çevre dostu tarımla daha az su ve kimyasal kullanacak, iklimsel durumlarda mağdur olmayacak.”

DAHA AZ SU VE KİMYASAL İLE DAHA ÇEVRECİ YETİŞTİRİCİLİK

Dikey Topraksız Tarım Bitki Büyütme Ünitesi sayesinde çiftçi, üretici ve yatırımcıların değişen iklimsel parametrelere bağlı kalmadan daha az su ve kimyasal bitki besleyici kullanımı ile daha çevreci ve son teknolojiye bağlı yetiştiricilik yapabilmesi amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Mühendisi İrem Ermiş, Dikey Topraksız Tarım Bitki Büyütme Ünitesi’nin AR-GE çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Bu kabinlere bitkilerin siber uzayı deniliyor. Bitki fabrikası veya teknolojik araziler olarak da tanımlamalar mevcut. Aslında bitki yetiştiriciliğinde topraksız tarımdaki son teknoloji…” dedi.

Kabinlerde bütün yeşil ürün gruplarının, bazı tıbbi bitkilerin ve çilek yetiştiriciliğinin yapılabildiğini kaydeden İrem Ermiş, sistemin avantajlarını şöyle anlattı:

“Dikim, hasat ve bazı küçük bakım işlemleri dışlında personel dâhil etmiyoruz. Bitki çeşidine bağlı olarak 1800 ile 2 bin 600 adet bitki yetiştirebiliyoruz. Kapalı ve kontrollü bir alan olduğu için iklimsel faktörlerden ve zararlı kimyasal etkilerden uzak bir yetiştiricilik imkânı sunuyor. İklim krizi ve kuraklık düşünüldüğünde de topraksız tarım da bize avantaj sağlıyor. Sistemde sadece su ve mikro element kullanıldığı için kimyasal kalıntılar sistemde olmuyor. Sistemler dikey ve katlı olduğu oldukları için aynı alanda minimum 3 kat daha fazla mahsul yetiştiriciliği yapılabiliyor. Özel ışıklarla bitkinin güneşlenme süresi kademeli ve kontrollü olarak artırılabiliyor ve bu erkenci hasat imkânı sağlıyor. Marulu tarlada 45-55 günde hasat edebilirken burada 30 günde hasat edilerek pazara sunulabiliyor. Sistemle gıdaya erişimdeki ve yetiştiricilikteki riskleri teknoloji ile aşmaya çalışıyoruz.”

 TÜM ÜRÜNLER AYNI KALİTEDE HASAT EDİLEBİLECEK

Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında Karaoğlan Mahallesi’ndeki Tarım Kampüsü’nde sürdürülen Dikey Topraksız Tarım Bitki Büyütme Ünitesi’nin AR-GE çalışmaları sonucunda son teknolojik sistemler ile minimum üç kata kadar fazla ürün hasadı yapılabilecek.

Katlı ve kapalı sistem kullanılarak yapılan topraksız yetiştirme tekniğinde; zararlı ve kimyasal etkenlerden bağımsız kontrollü üretim söz konusu olduğu için ürün firesi söz konusu olmayacak ve tüm ürünler aynı kalitede hasat edilebilecek.

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