Dijital yapım yayın şirketi fonlamaya sunuldu

Dijital içerik yapım ve yayın şirketi 321 Medya fonlamaya sunuldu. Hissedarlar her çeyrek sonunda temettü ödemesi alacak.İSTANBUL (İGFA) - Dünyada tüm Internet trafiğinin %80'inin video içeriklerinin oluşturduğu günümüzde, dijital içerik denildiğinde Türkiye'nin akla gelen ilk markası olmak hedefiyle yola çıkan 321 Medya, ülkemizin en büyük kitle fonlama platformu fonbulucu’da yatırım turunu başlattı.

Data odaklı yapım ve yayın şirketi 321 Medya, kitle fonlama platformu fonbulucu üzerinden yatırım turuna çıktı.

Premium yayın platformlarına orijinal dizi ve belgesel serileri üreten girişim, 2 milyon 800 bin TL fon toplama hedefiyle çıktığı turda şirket paylarının yüzde 6’sını yatırımcılara arz edecek. Kuruluşunun beşinci yılında hızla büyüyerek aylık 1 milyon ciroya ulaşan şirket, fonlama sonrasında her çeyrekte elde ettiği dağıtılabilir kârın en az yüzde 60'ını hissedarlarına paylaştırmak suretiyle temettü ödemesi de yapacak.

Şirketin fonlama sonrasındaki hedefleri; kısa vadede ekosistemde 3 ana koldan ilerlediği Ajans (321Agency), Yayıncı (321GO) ve Prodüksiyon (321Productions) birimlerini geliştirmek; orta vadede mülkiyet haklarına sahip olduğu içeriklerin Arapça, Farsça, Urduca, İspanyolca dublaj yatırımlarını yaparak Youtube ve OTT (Over The Top) platformlar üzerinden yurt içi ve yurt dışı gelirlerini artırmak; uzun vadede ise global arenada güçlenmek.