‘Dijital Beceri Geliştirme Programı’nda sertifika heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCEK ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğinde ve Habitat Derneği’nin destekleriyle, MERCEK Dijital Akademi kapsamında verilen ‘Dijital Beceri Geliştirme Programı’nın sertifika törenine katıldı. Program kapsamında ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ve MTSO arasında MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinde yürütülecek olan iş birliği protokolü de imzalandı.MERSİN (İGFA) - MTSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MTSO Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, MTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve kursiyerler katılım sağladı.

Başkan Seçer: “Güzel bir çalışmayı sonuçlandırmak için bir araya geldik”

Programda konuşan Başkan Seçer, “Güzel bir çalışmayı sonuçlandırmak için bir araya geldik. Aslında sadece kentimizin değil, ülkemizin çok önemli konularına değiniyoruz. Konuşmacıları da dikkatle dinledim. Bir tanesi; her zaman toplumların geleceğinin umudu olan gençler, gençlerin eğitimi, gençlerin meslek edinmesi, dijital dünya, gelişen dünya, ülkemizin, şehrimizin bu anlamda kendini güncellemesi, çağa ayak uydurabilmesi ve her şeyden önemlisi Türkiye'de, Mersin'de istihdam, işsizlik sorunu, buna paralel olarak da kalifiye eleman konusu. Birçok konunun sorun alanını burada konuşmuş olacağız. Aslında bunların da türevlerine, alt sorunlarına inerseniz çok daha geniş bir konuşma alanı çıkar. Başta eğitim sistemi gibi” dedi.

“Kalifiye eleman bulmakta sıkıntı yaşanıyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mersin sınırları içerisinde en büyük işveren konumunda olduğuna da değinen Başkan Seçer, “Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 11 bin insanın çalıştığı bir kurum. Diğer kurumların yaşadığı sorunlar, önündeki engeller ne ise Mersin Büyükşehir Belediyesi de aynı sorunları yaşıyor. Sadece statü farkımız var. Ben bir kamu görevlisiyim, bir kamu kurumunu yönetiyorum. Ama 2 temel unsur, özel sektördeki gibi bende de önemli. Bir tanesi finans, ikincisi insan kaynağı. Eğer kurumu sağlıklı bir şekilde yönetecekseniz, bu 2 konu çok önemli. Çünkü finans hizmet için lazım, insan kaynağı bu finansı akıllı yönetmesi, doğru yatırımlar yapması, nihayetinde vatandaşa iyi hizmet katabilmesi için gerekli. Demek ki özel sektörden temelde bir farkımız yok, ama statü olarak farklıyız. Bizler de Belediye’ye, bazı alanlara, ihtiyaç duyduğumuz alanlara eleman sağlamaya çalışırken çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Nedir? Kaynakçı lazım, iyi kaynakçı olması gerekiyor, mühendis gerekiyor iyi mühendis olması gerekiyor, yazılımcının iyi yazılımcı, musluk tamircisi, yol yapımcısı… Aklınıza ne gelirse… Elbette ki istiyoruz tamamen kalifiye elemanlarla çalışalım. Peki bu mümkün mü? Maalesef çok mümkün değil. Eğitim sistemiyle bağlantılı bir durum” diye konuştu.

“Uygulanan eğitim politikaları çok önemli”

Toplumları makro anlamda şekillendiren ve yönlendirenin merkezi yönetimin eğitim politikaları olduğunu dile getiren Başkan Seçer, “Eğitim çok önemli bir alandır, çok ideolojik bir alandır. Yani bir yönetici ideolojik saiklerle geleceği feda edecek, o toplumun üzerine uymayacak bir elbiseyi, bir eğitim sistemini oturtmaya çalışırsa sonu felaket olur. Günümüzde ülkemizde ara elaman sıkıntısı var, teknik eleman sıkıntısı var. Gençlerin bu yönde eğitilmesi lazım, ama maalesef Türkiye çok farklı bir eğitim sistemine doğru evrildi. Bunu görmek, kabul etmek lazım” ifadelerini kullandı.

“Mersin gençliğine katkı sunmanın gayreti içindeyiz”

Mersin gençliğine katkı sunulması gerektiğinden söz eden Seçer, “Bu doğrultuda her konuda olduğu gibi Mersin gençliğine katkı sunmamız gerekiyor. MERCEK bunlardan bir tanesi. Üniversite Hazırlık Kurs Merkezleri bunlardan bir tanesi. LGS sınavlarına giriş, eğitim merkezlerimiz ya da kurs merkezlerimiz bunlardan bir tanesi. Çocuklarımıza sağladığımız eğitim yardımları, açtığımız yurtlar bunlardan birer tanesi. Onlara sağladığımız ucuz ulaşım imkanından, ucuz gıdaya erişim imkanına kadar biz Mersin'de gençlerimiz kendini yetiştirirken, geleceğe dair projeksiyonlarını hayata geçirirken nasıl dokunuşlar yapalım da onlara katkı sunalım gayretindeyiz” dedi.

“Projelerimiz kalıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir olsun istiyoruz”

MERCEK hakkında da detaylı bilgiler veren Başkan Seçer şunları söyledi:

“MERCEK, Mersin'e iyi gelecek bir uygulama. Belirli, spesifik alanlarda kurslarımız var. Orada meslek edinebiliyor gençlerimiz ya da mesleklerini geliştirebiliyorlar. Bugün sanıyorum 18-30 yaş grubunda 60 öğrencimize sertifika vereceğiz. Arzu ederiz bu sayı 120 olsun, 150 olsun, 250 olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin temel politikası; yaptığımız bütün uygulamalarda, projelerimiz kalıcı, istikrarlı, sürdürülebilir olsun ve sonuç alabilelim.”

Kariyer Merkezi’nin de öneminden bahseden Başkan Seçer, “Siz iş ararken, aslında hangi işte başarılı olacağınızı bilmek durumundasınız. Hangi alanda çalışırsanız daha fazla katkı sağlayacağınızı ve neticede bunun size nasıl bir yarar olarak döneceğini bilmek zorundasınız. Hem işveren için, hem de iş arayan için uygun teması sağlayacak bir ortam bulmalısınız. İşte bütün bu taleplerinizi karşılayacak olan yer Kariyer Merkezi’dir. Onun için orada mutlaka kayıtlarınız olsun, mutlaka oradan danışmanlık hizmetleri alın, mutlaka oradan eğitim hizmetleri alın, takipçisi olun” diye konuştu.

“Mersin'e daha iyi hizmet etmek için gayret sarf ediyoruz”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalayacakları protokolden ve gerçekleştirilecek sertifika töreninden bahseden Başkan Seçer, “Nitelikli, eğitimli insanların Mersin'in sosyo-kültürel yapısını arttıracağını düşünüyorum. Yatırımcıların gelmesini arzu ederim, isterim. Burada değerli, önemli yatırımlar olsun. Mersin'in gerçekten dinamikleri hareketlensin, açığa çıksın. Neden Mersin daha büyümesin, daha tanınmasın? Sadece ülkemde değil, tüm dünyada. Mersin yeteri kadar tanınmıyor. Çok çaba sarf ediyoruz. Biz istiyoruz ki, Mersin'in değeri her yerde bilinsin. Mersin gelecek 10 yılların dünyada yükselen yıldızı. Bizler bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sizlerin bize görev verdiği süre içerisinde hizmetlerimizi devam ettirmeye gayret edeceğiz” diye belirtti.

Kızıltan: “Bu işbirliğimizin Mersin'e örnek olması en büyük idealimizdir”

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da kurumlar arası işbirliğinin öneminden söz ettiği konuşmasında, “Mersin'de kurumlar arası işbirliğini yerleştirmiş bulunuyoruz. Bunda hepimizin payı var. İşte Mersin'de özlenen tablo bu. Kurumlar arası işbirliğini daha da ileriye götüreceğiz” dedi. Eğitim sisteminde yaşanan değişikliklerin yarattığı kalifiye eleman bulma sıkıntılardan da bahseden Kızıltan, “Bu açığı kapatmak için, işte bizim gibi kurumlar birçok eğitim etkinlikleri yapmaya başladı, kurslar yapmaya başladı. İşte Sayın Büyükşehir Belediyemizin de MERCEK Projesi bu anlamda hakikaten başarılı bir şekilde devam edecektir. Bizim bu arkadaşlarımızı işletmelerle bir araya getirmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili bir projeyi sanıyorum planladık. İş arayanla, eleman arayanı bir araya getirip, oradan birbirleriyle diyalogu sağlamamız lazım. En önemli konu bu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan tarafından protokol imzalandı. Son olarak ise Başkan Seçer, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan ve MTSO Meclis Başkanı İzol tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.