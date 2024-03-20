Dijital baskı dünyası bu yıl Ekim'de buluşacak

Uluslararası SIGN İstanbul, dijital baskı endüstrisine ait tüm inovatif yeniliklere ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Dünya genelinde milyarlarca dolarlık devasa bir pazar hacmine ulaşan ve her yıl sürekli büyüyen dijital baskı endüstrisine dair gelişmeleri yerinde görmek isteyenler, bu yıl ilk defa yeni tarihleri 31 Ekim - 3 Kasım 2024'te ziyaretçiyle buluşacak.

Bu yıl 25.’si gerçekleştirilecek olan SIGN İstanbul Fuarı'nda hemen her türlü malzeme üzerine, hayal gücüyle sınırlı tasarımları hızlı ve ekonomik biçimde basabilen dijital teknolojiler sergilenecek.