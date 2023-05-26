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Dev yapılandırma süresi uzatıldı
EKONOMİ 26.05.2023, 09:30
Milyonları ilgilendiren vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Devlete olan borçların tahsilinde başvuru ve ilk taksit ödemesi bir ay uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu Düzenleme, vergi dairelerine olan tüm borçları kapsıyor.
Vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da bu kapsamda yer alıyor.
BAŞVURU SÜRESİ 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI
Karara göre, 31 Mayıs'ta sona erecek yapılandırma başvurusu, bildirim ve beyan süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
İlk taksit ve peşin ödeme tarihleri için ise 31 Temmuz'a kadar ek süre tanındı.
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