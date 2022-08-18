Desteklere rağmen piyasa yükselemedi

Hazır Beton Endeksi 2022 Temmuz Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, Haziran ayında yükselen Faaliyet Endeksi, eşiğin üstünde tutunamayarak Temmuz ayında düşüş gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2022 Temmuz Ayı Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre, Haziran ayında yükselen Faaliyet Endeksi, eşiğin üstünde tutunamayarak Temmuz ayında düşüş gösterirken, yılın başından itibaren düşük görünen Beklenti Endeksi Temmuz ayında da yükselmedi. Bu arada Güven Endeksi de Temmuz ayında azalarak kritik düzeyin altına gerilemiş durumda olduğu kaydedildi.

Her 4 endeks de geçen yılın aynı dönemine göre gerilemiş görünürken, özellikle faaliyetteki gerileme daha yüksek durumda olduğu kaydedildi.

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, inşaat sektörünün düşük faizli konut kredisi imkânlarının genişletilmesi başta olmak üzere desteklenmeye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Konut satış rakamlarının geçen yıla göre yüksek görünmesine rağmen müteahhitlerin yeni inşaata başlama isteğinin oldukça düşük olduğu anlaşılmaktadır" diyen Işık, "Haziran ayında, geçen yıla kıyasla yüzde 40, ilk altı ayda ise yüzde 63 oranında daha fazla ipotekli konut satışının gerçekleşmesine rağmen özellikle inşaat maliyetlerindeki yükselme, pazarın hem arz hem de talep tarafında kaygı oluşturmaktadır" dedi.

Işık, inşaat sektörünün faiz düzeyinden en hızlı etkilenen sektör olduğunu vurguladı.