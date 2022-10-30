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Deri ihracatçılarından Kazakistan’da yeni iş birliği

EKONOMİ 30.10.2022, 10:04
Deri ihracatçılarından Kazakistan’da yeni iş birliği

Ege Deri ve Deri Mamulleri ihracatçıları Birliği 3-5 Ekim 2022 tarihlerinde Kazakistan Almatı'da ayakkabı, çanta ve aksesuar, deri konfeksiyon sektörlerine yönelik 19 Türk firma ile sektörel ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Türk deri sektörü Kazakistan’da Caspian Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Son bir yıldır Kazakistan pazarına yoğunlaştıklarını açıklayan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “2021 yılı Ekim ayında Kazakistan’a bir inceleme heyeti düzenledik ve bir yıl süren hazırlıkların sonunda sektörel ticaret heyetimizi gerçekleştirdik. Kazakistan artan ticaret hacmi ve güçlü ekonomisiyle dikkat çeken bir ülke. Bölgede Türk ihraç ürünlerinin marka değeri oldukça yüksek. Aynı zamanda güçlü kültürel iş birliklerimizin olması, iki ülke arasındaki ticaretimize olumlu yansıyor. Üç gün boyunca 19 firmamız 256 alıcı Kazak firma temsilcisi ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Kazakistan Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonumuzu yüksek katılımla ve yeni ticari bağlantılarla birlikte tamamladık.” dedi.

 
2021 yılında Türkiye geneli deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 29 oranında artarak 1 milyar 726 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıklayan Zandar, Kazakistan’a 2021 yılında yüzde 113 artışla 43 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı yaptıklarını, 2022’nin 9 aylık döneminde Kazakistan’a 22 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatlarının olduğuna dikkati çekti.

Zandar, Türk deri sanayisi Kazak tasarımcılarla ortak koleksiyonlar geliştirileceğini belirterek, 1-3 Mart 2023 tarihlerinde daha fazla firmamızın katılımıyla yeni bir sektörel ticaret heyeti organizasyonu için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

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