Depremzedelere su 1 lira

ABB Başkanı Mansur Yavaş, depremzede vatandaşların Ankara’da bir eve yerleşmeleri durumunda su aboneliklerinde güvence ve açma bedeli alınmayacağını, DASK ücreti istenmeyeceğini ve 10 metreküpe kadar 1 TL’den su temini sağlanacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ankara’da bir eve yerleşen depremzede vatandaşların su aboneliğinde; güvence ve açma bedeli alınmayacak, DASK ücreti istenmeyecek. Ayrıca su temini 10 metreküpe kadar 1 TL'den sağlanacak.

Depremzedelerin abone işlemleri sadece kimlik ve ikametgah belgeleri ile yapılacak.

“TÜM DESTEĞİMİZLE YANINIZDAYIZ”

Uygulamayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara'ya gelen depremzedelerimizin yerleşme süreçlerini kolaylaştırmak adına su aboneliklerinde; güvence ve açma bedeli almayacak, DASK istemeyecek ve 10 metreküpe kadar1 TL'den su temini sağlayacağız. Kuracağınız yeni hayatta biz tüm desteğimizle yanınızdayız.”