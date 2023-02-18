Depremzedelere Kayseri Kariyer Merkezi'nden istihdam fırsatı

Kayseri Kariyer Merkezi, depremden dolayı şehir değiştirip iş arayan depremzedelere kayıt yaptırma çağrısında bulunarak kucak açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu bütün imkân ve hizmet verdiği tüm birimlerle depremin hasarını gidermeyi sürdürürken, istihdama yönelik hizmet veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi aracılığı ile depremzedelerin istihdamının da gerçekleştirilmesine aracı olmak üzere kolları sıvadı.

KARİYER MERKEZİ’NDEN ÇAĞRI: ‘DEPREMİN YARALARINI BERABER SARALIM’

Kayseri Kariyer Merkezi’nden yapılan duyuruda ‘depremin yaralarını beraber saralım’ çağrısı yapılırken, deprem nedeniyle şehir değiştirdiği için iş aramak durumunda kalan vatandaşların, yeni işverenler ile buluşturulması için hizmet verecekleri ifade edildi.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA DEPREMZEDELERE DESTEK

Duyarlılık ile Türkiye’de başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Kayseri Kariyer Merkezi de harekete geçerken, yapılan çağrıda, “Başlatılan istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimizi, ilan vererek deprem bölgelerinden gelen halkımıza destek olmaya davet ediyoruz” cümlelerine yer verildi.