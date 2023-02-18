Depremzedeler için "Evin Umut Olsun"

Emlakjet, Kahramanmaraş merkezli büyük deprem afetinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarabilmek için yeni bir yardımlaşma platformu oluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - “Evin Umut Olsun” adı verilen online platform, evi uygun olup depremde evini kaybeden vatandaşları ağırlamak isteyenlere aracılık edecek.

Emlakjet.com üzerinden ulaşılabilen platformda iki başlık yer alıyor. “Evini paylaşıma aç” başlığı altında, evinde uygunluğu olan hayırsever vatandaşlar form doldurarak ev bilgilerini paylaşırken, “Müsait Ev Listesi” başlığında ise ihtiyaç sahipleri uygun olan evlerin listesini görebiliyor. İhtiyaç sahiplerinin uygun olan evlerin listesi üzerinden ihtiyaçlarına uygun olan evi seçerek ev sahibi ile iletişim kurması gerekiyor. İmkânı olan ev sahipleri, ihtiyaç sahibine transfer de sağlayabiliyor.

Hayata geçirilen platforma kısa sürede 500’e yakın hayırsever kayıt yaptırarak evlerini depremde evini kaybedenlere açtı. Evlere yerleşmeler başladı, 119 eve yerleşen kişi sayısı 389’a ulaştı.