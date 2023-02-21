Depremzede hayvan yetiştiricilerine 'ayni' destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, depremden etkilenen 11 ilde hayvancılık yapan çiftçilerin zararının ayni olarak karşılanacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, depremden etkilenen yetiştiricilerin yaralarını sarmak üzere kolları sıvadı.

Depremden etkilenen 11 ilde hayvancılık yapan çiftçilerin zararının ayni olarak karşılanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerin telef olan hayvanlarının adedi kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan, kanatlı hayvan yetiştiricilerin telef olan kanatlı hayvanlarının adedi kadar kanatlı hayvan, arıcıların zarar gören kovanlarının adedi kadar da arılı kovanları Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bedelsiz olarak tedarik edileceği bildirildi.

Bu arada 11 ildeki 12 bin arıcının 1 milyon 483 bin kovanı için acil şeker ihtiyacının da ivedilikle karşılanacağı açıklandı.