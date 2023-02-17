Depremzede firmalarına CNR fuarlarında ücretsiz destek

CNR Holding depremden etkilenen bölge firmalarına ücretsiz katılım desteği vermek üzere kolları sıvadı.İSTANBUL (İGFA) - İlk günden itibaren bölgeye gönderdiği insani yardımlarına aralıksız devam eden CNR Holding, deprem bölgesinde istihdama ve ihracata ara vermemek için bölge sanayicilerine yüzde yüz destek verecek.

CNR tarafından düzenlenecek olan tüm fuarlarda yıl sonuna kadar depremden etkilenen illerdeki üretici firmalara ‘ücretsiz katılım desteği’ sağlanacak.

6 Şubat günü, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremle yüzyılın felaketini yaşayan 10 şehre, CNR Holding’in destekleri devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren gıda, çocuk bezi ve hijyenik ped yardımlarına aralıksız bir şekilde sürdüren CNR, şimdi de bölgede faaliyet gösteren sanayiciler için yeni bir destek programı açıkladı.

Türkiye’nin, 6 Şubat’ta, tarihin en büyük doğal afetlerinden biriyle sarsıldığını dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, fuarcılık sektöründe Türkiye’nin global markası olan CNR Holding'in deprem bölgesinde yaraları sarmak, üretime, istihdama ve ihracata ara vermemek için bölge sanayicilerine ücretsiz fuar alanı ve stant desteği vereceğini belirterek, "Bu zorlu süreçte, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerimizdeki sanayicilere yüzde yüz destek olmak, istihdamın, üretimin, ticaretin ve ihracatın devamlılığına katkıda bulunmak için bölgedeki iş dünyasının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.