Depremzede esnafın kredi borcuna 6 ay erteleme

Deprem bölgesindeki esnafın Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla ya da doğrudan Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgedeki esnafa yönelik yeni bir karar alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararla, esnaf ve sanatkarların karar kapsamındaki borçlarından, vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak olan veya 6 Şubat itibarıyla vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan kredi borçları, başvuru şartı aranmadan vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Tahakkuk edecek faiz tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacağı bildirildi.

Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler de 6 ay ötelenecek.