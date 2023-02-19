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Depremzede çiftçiye "kooperatifleşin" çağrısı

EKONOMİ 19.02.2023, 09:20
Depremzede çiftçiye "kooperatifleşin" çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye’de depremden etkilenen köyleri ziyaret etti. İzmir’de “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla küçük üreticiye sağlanan desteklerin Osmaniye’de de uygulanacağını söyleyen Başkan Soyer, köylülere kooperatifleşme çağrısı yaptı.OSMANİYE (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin yaralarını sarmak için gittiği Osmaniye’nde Dervişli ve Şekerdere köyünü ziyaret etti. Depremin vurduğu köylerde hayatını kaybeden aileler için taziye ziyaretinde bulunan ve hasarlı yapıları inceleyen Başkan Soyer, köylerdeki ihtiyaçları da tedarik etti.
Başkan Soyer’e CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü,  İYİ Parti İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, CHP Osmaniye Milletvekili Şükret Çaylı, İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç eşlik etti.

“Siz üretin biz alacağız” Köylülerle bir araya gelen Başkan Soyer, tarımsal üretimin devam etmesi gerektiğini belirterek “Bizim İzmir’de kurduğumuz bir sistem var. Biz çiftçimize, köylümüze, üreticimize diyoruz ki, eğer kooperatif kurarsanız ne üretirseniz alacağız. Devlet 10 lira mı veriyor, ben 12 lira vereceğim. Çünkü bizim fabrikamız var, biz ürünü kendimiz işliyoruz. Yoğurt yapıyoruz, peynir yapıyoruz. Şimdi aynı şeyi Osmaniye’nin köylerinde de yapacağız. Kooperatif kurarsanız, ne üretirseniz üretin devletin verdiği taban fiyattan daha yüksek fiyata satın alacağız.  Bizim pazarımız büyük; bu ürünleri tüketiciyle buluşturuyoruz ya da sosyal yardım olarak yurttaşlarımıza ulaştırıyoruz. Biz hazırız” diye konuştu.

“Kamyonlar yola çıktı” Bölgede hayvancılığın sürmesi için yem desteklerinin de yolda olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Size büyükbaş yem desteği yapacağız. Kamyonlar yola çıktı. Vatandaşın da bağışına açtık. 315 liralık çuvallarla vatandaşımız destek yapabiliyor. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kaynağını, hem İzmirlinin desteğini size ulaştıracağız. Biz sizin yanınızda olacağız. Tarımın devam etmesi lazım, sizin üretmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

“Bu kadar insan bu acıyı yaşarken biz orada mutlu olamayız” Başkan Soyer, “Burada bu kadar insan bu acıyı yaşarken biz orada mutlu olamayız. İzmir, İstanbul, Ankara huzur içinde olamaz. Bu hep beraber altından kalkmamız gereken bir durum” şeklinde konuştu.
Başkan Soyer, Osmaniye programı kapsamında depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

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