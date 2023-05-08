Depremzede çiftçiye 10 tır sebze fidesi

Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından depremzedelere desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraşlı çiftçilere ulaştırılmak üzere sebze fidesi yüklü 10 TIR’ı afet bölgesine göndermeye başladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremlerinin merkezi olan Kahramanmaraş’a desteklerini çeşitlendirerek sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraşlı çiftçilere 400 bin litrelik organomineral sıvı gübre desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bölgeye sebze fidesi desteğinde bulunacak.

Sebze fidelerinin yola çıktığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kahramanmaraş'a göndermek üzere 10 TIR dolusu domates ve biber fidemiz yola çıktı. Beypazarı'nda ürettiğimiz 2 milyon fidenin afetin etkilediği topraklarımıza bereket getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

2 MİLYON SEBZE FİDESİNİN SEVKİYATI BAŞLADI

ANFA Peyzaj Genel Müdürlüğü, afet bölgesindeki üreticilere ulaştırılmak üzere sebze fidesi yüklü 10 TIR’ın sevkiyatına başladı.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere yetiştirilen birer milyonluk domates ve biber fidesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde bölgedeki çiftçilere ulaştırılacak.

“DEPREM BÖLGESİNDEKİ YARALARI SARMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesindeki üreticilerin yaralarını sarmaya devam edeceklerini belirten ANFA Peyzaj Genel Müdürlüğü Alan Şefi Sercan Çalışan, “Deprem bölgesine gönderilmek üzere yetiştirilmiş 1 milyon biber ve 1 milyon domates fidesinin sevkiyatına başlamış bulunmaktayız. Deprem bölgesindeki yaraları sarmak için ANFA ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.