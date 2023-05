Depremzede çiftçilere 2 milyon fide hibe

Deprem bölgesine desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’taki afetzede üreticilere sebze fidesi desteğinde bulundu. Beypazarı ANFA Serası’nda yetiştirilen 2 milyon 26 bin adet domates ve Maraş biberi fidesi 3 bin üreticiye yüzde 100 hibeyle dağıtıldı.ANKARA (İGFA) - Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Türkiye’nin domates ve biber ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Kahramanmaraş’ta, Beypazarı ANFA Serası’nda üretilen domates ve Maraş biberi fidelerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

YAVAŞ: “KIVANÇTA DA BAYRAMDA DA ACIDA DA BİRİZ, BÖLÜNMEYİZ”

Kahramanmaraşlı üreticiye yapılan sebze fidesi desteği ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kıvançta da bayramda da acıda da biriz, bölünmeyiz. Beypazarı ANFA Seramızda ürettiğimiz 2 milyonu aşkın domates ve Maraş biberi fidesini Kahramanmaraşlı üreticilerimize dağıttık. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

3 BİN ÜRETİCİYE 2 MİLYON 26 BİN FİDE DESTEĞİ SAĞLANDI

Bitkisel üretim yapan çiftçilere destek olmak, tarımsal girdi maliyetine katkı sağlamak amacıyla 3 bin Kahramanmaraşlı üreticiye yüzde 100 hibeyle ANFA Serası’nda üretilen toplam 2 milyon 26 bin adet domates ve Maraş biberi fidesi desteğinde bulundu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, daha önce de 3 bin 742 depremzede çiftçi ve hayvan yetiştiricisine 387 ton mısır silajı ile 750 ton hayvan yemi, 18 bin 500 çiftçiye de BelPlas tarafından üretilen toplam 416 bin litre sıvı gübre desteğinde bulunmuştu.

ABB KAHRAMANMARAŞ’TA TÜM İMKÂNLARINI SEFERBER ETTİ

Dağıtım programıyla ilgili Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine kurulan Ankara Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi. Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Mustafa Ünsal ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün Kahramanmaraş’ta yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş’a gelerek başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere tüm imkânların seferber edildiğini hatırlatan Ünsal, “Arama kurtarma ekiplerimiz Kahramanmaraş'ta 701 insanımızı canlı olarak kurtardı. Koordinasyon merkezimiz içerisinde ASKİ birimleri daha çok su arızalarını, kanal arızalarını sağlıklı içme suyuna kavuşabilme için Kahramanmaraş halkının epeyce bir çalışma yaptı. 7 bin 5 yüz metreye yakın karar hattını döşedik. Su hattını isale hattını ve onarımını yaptık. Yine Fen İşleri Daire Başkanlığımızın ekipleri yaklaşık 28 araçla Kahramanmaraş Valiliğine destek verdi. Bu araçlarımızla enkaz kaldırma çalışmalarında görev yaptı. Yine sağlık çalışmalarımız var, ilaçlama ekiplerimiz yaklaşık 3 bin 500 lokasyonda ilaçlama işleri yaptı. Özellikle arama kurtarma sonrasında cenazelerden kaynaklanan kokuları ve mikroorganizmaların üremesine engel olmak amaçlı ilaçlamalar yaptılar. İlaçlama çalışmalarımız hala devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 12 bin 540 çadır dağıttık. 22 bin 887 gıda kolisi dağıttık. 14 bin 779 hijyen paketi ve 1 milyon 500 bin litrenin üzerinde de içme suyu dağıttık. Halk Ekmek Fabrikamız günlük 6 bin 500 ekmek üretiyor. Ramazan'da iftar çadırlarına ekmek verdik. Duş ve çamaşırhane hizmetlerimiz var. Bunları köylere, mahallelere, kırsal alanlara gönderdik” diye konuştu.

HEDEF TARIMSAL ÜRETİMİN SÜRMESİ

Kırsal mahallelerde yaşayan çitçilerin bölgeyi terk etmemeleri ve üretime devam etmeleri için önemli bir proje başlattıklarının altını çizen Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün ise şunları kaydetti:

“Kahramanmaraş’ta çok ciddi bir sermaye, bir hayvan varlığı var. Öncelikli olarak kadın üreticilerimiz ve küçük işletmelere silajlarımızı dağıttık. Hayvanları ilk etapta yaşayabilir konumda tutabilmek adına 387 ton silajımız hızlı bir şekilde buraya sevk edildi. Yem bayilerinde, gübre bayilerinde sıkıntı olunca hızlı bir şekilde yem tedarikini de sağladık. Yapmış olduğumuz bu desteğin dışındaki toplam 3 bin 747 üreticimize de yem desteği sağlamış olduk. Her ilçede ÇKS’ye kayıtlı üreticilerimizin listelerini hızlı bir şekilde topladık. Dağıtım programımızı onlara ilettik ve 426 bin litre gübreyi bitkisel üretim yapan üreticilerimizi hızlı bir şekilde ulaştırdık. Fide alıp üretim yapmak isteyen ya da evinin bahçesinde kendi ihtiyacını karşılamak isteyen üreticilerimizle köyde yaşayan köylü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik. Kahramanmaraşlı üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu domates ve Maraş biberi fidelerini ücretsiz olarak sağlıyoruz.”

“MANSUR BAŞKANI DA GÖRDÜK, YAPILAN HİZMETLERİ DE GÖRDÜK”

Depremden dolayı zor günler geçirdiklerini belirten Kahramanmaraşlı üreticiler, ABB tarafından sağlanan desteklerle ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi:

-Yahya Güler: “Bu süreçte bizleri düşünen Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın bundan önce göndermiş olduğu sıvı gübreleri aldık, teşekkür ediyoruz. Bugün de fidelerimizi gönderdi. Bizlere ilk kez böyle bir desteği sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Kendisine nasıl teşekkür edeceğimizi biz de bilmiyoruz. Mansur Başkan’ı da gördük, yapılan hizmetleri de gördük. Depremin ilk gününden itibaren bizlerin yanında olan, bizlerin yaralarını sarmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Diyecek başka bir şey bilemiyorum Allah razı olsun ondan.”

-Kenan Demir: “Mansur Başkan’ımız bize Ankara’dan fide yollamış, sıvı gübre desteği sağlamış. Allah razı olsun. Hangi siyasi partiye mensup olursanız olun öncelikle hepimiz insanız. Depremin ilk dakikalardan itibaren Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu hepsi sahalardaydı. Hepsinden Allah razı olsun.”

-Kenan Yılmaz (Yeniköy Mahalle Muhtarı): “Kahramanmaraş genelinin yüzde 70-80’i tarımla geçinir. Buralarda depremden dolayı çiftçilerimiz çok büyük zarar gördü. Alet, ekipman, gübre, mazot her şey enkaz altında kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ilk Kahramanmaraş’a yetiştiğinde önce can kurtarma, enkaz çalışmalarının ardından Kahramanmaraş'ın genel sorunlarına çiftçilerin tohumu, fidesi, sıvı gübresi, hayvan yemi dağıtımı yapmaya başladı. Bunlarla ilgili çok acil müdahale gerekiyor çünkü hayvancılar hayvanlarını satıp gidiyor. Çiftçiler tarlasını, toprağını ekemiyordu. Bu anlamda çok büyük yardımları oldu. Gıda yardımı, su yardımı, insanlarımıza çadır, her türlü yardımı ilk günden bugüne kadar sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a halkımız, köyümüz adına çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bizi burada unutmazlar. Özellikle Mansur Başkan’ımız buranın, bu bölgenin çok üzerinde duruyor. Sağ olsunlar tüm desteklerimiz Mansur Başkan’ımızdan alıyoruz ve her gün de artarak yardımları devam ediyor. Hafriyatlarda Ankara Büyükşehir Belediyesinin araçları, kepçeleri çalışıyor. Kimin çalıştığını halk görüyor.”

-Selim Cüce (Göksun Ziraat Odası Başkanı): “Bu dar gününde Kahramanmaraş çiftçimizin üretim yapması için desteklerini esirgemeyen, Kahramanmaraş çiftçisini unutmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendiye Göksun çiftçileri adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

-Ömer Çedene (Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı): “Çiftçilerimiz desteklerden gayet memnun. Bunun her sene devam etmesini istiyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Başkan’ımıza böyle bir yenilik yaptığı için, çiftçilerimize gübre ve fide dağıttığı için teşekkür ediyorum.”

-Memet Ali Bulut (Elbistan Ziraat Odası Başkanı): “Biz duyuyoruz Ankara'da Büyükşehir, ilçelerde elinden gelen yardımı yapıyormuş. Tohum veriyor, üreticinin satılmayan malını alıyor, gübre desteği veriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi depremden dolayı da Kahramanmaraş ve Elbistan’da sıvı gübre dağıttı. Elbistan’a 20 binden fazla domates ve biber fideleri geliyor. Ben başta Mansur Yavaş olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.”