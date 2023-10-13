Depremler ardından vergisel ne gibi değişiklikler oldu?

6 Şubat'ta yaşanan depremler ekonomik kayıplara yol açtı. Kayıpları telafi edebilmek için vergisel anlamda yapılan değişiklikleri Mali Müşavir Elif Küçükoğlu anlattı.Duygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkisi altına alan, tüm ülkeyi maddi ve manevi anlamda derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinde meydana gelen ekonomik kayıpları telafi edebilmek için vergisel anlamda ne gibi değişiklikler yapıldığı hakkında Mali Müşavir Elif Küçükoğlu, Herkes Duysun mikrofonlarına konu hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Depremdeki ekonomik kayıpları telafi edebilmek adına vergisel anlamda neler yapıldığına değinen Elif Küçükoğlu, “15 Temmuz 2023 tarihinde 7 bin 456 sayılı kanunla yapılan değişiklikler ile beraber, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) getirildi ve Kurumlar Vergisi oranı artırıldı. Bu oran, yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarıldı.” ifadelerini kullandı.

EK MTV NEDİR?

Araç sahiplerinin ödemekle yükümlü oldukları MTV tutarına ek olarak, bir defaya mahsus olmak üzere bir MTV daha ödemelerini gerektiren bir uygulamadan bahseden Küçükoğlu, bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunulsa da mahkemenin bu başvuruyu reddettiğini, hatta güncel olarak Ek MTV tahsilatının yüzde 87'sinin gerçekleştiğini söyledi.

KURUMLAR VERGİSİNİ KİMLER ÖDER?

Kurumlar Vergisi'nin kurum kazançları üzerinden alınan bir vergi türü olduğunu söyleyen Mali Müşavir Elif Küçükoğlu, “Kurum vergisi mükellefleri tüzel kişiliğe sahip olmalıdır. Bunlar sermaye şirketleri, anonim şirket, limited şirket gibi şirket türleridir. Kurumlar Vergisi oranı 1 Ekim 2023 tarihinden sonra uygulanmak üzere yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarıldı. Bankalar ve diğer finans kuruluşları da daha öncesinde yüzde 25'ti, bu uygulamayla onlar da yüzde 30'a çıkmış oldu. Yani Kurumlar Vergisi oranında 5 puanlık bir artış yapılmış oldu. 2023 yılında ilk iki geçici vergi döneminde yüzde 20 olarak uygulandı. 1 Ekim'den sonra 3. geçici vergi dönemi ve yıllık kurumlar vergisinde uygulanmak üzere yüzde 25'e çıkarılmış oldu" diye konuştu.

“VERGİ AVANTAJI 5 PUANA ÇIKMIŞ OLDU”

İhracatçılara sunulan vergi avantajından da bahseden Küçükoğlu, “Aynı yürürlükteki kanunda yapılan değişiklikten önce, ihracatçılara bir puanlık vergi avantajı sağlanıyordu. Bu kanun ile yapılan değişiklikle birlikte vergi avantajı beş puana çıkmış oldu” dedi.