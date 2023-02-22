Deprem bölgesine kırsal kalkınma desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi ve üreticiyi desteklemek için kurulan BAKAP Tarım Kampüsü’nde yetiştirilen mısır silajlarını depremden etkilenen bölgelere göndermeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Depremzede vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için mesai harcayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bölgede hayvancılıkla uğraşan üreticileri de unutmadı ve kırsal kalkınma desteğine başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte yerli üretimi ve üreticiyi desteklemek için kurulan BAKAP Tarım Kampüsü’nde yetiştirdiği mısır silajlarını depremden etkilenen bölgelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilere gönderiyor.

3 TIR DAHA YOLA ÇIKTI

İlk etapta 170 tonu Kahramanmaraş, 100 tonu Malatya ve 100 tonu da Hatay olmak üzere depremden etkilenen üreticilere gönderilecek yem desteğinin yaklaşık 100 tonu bölgelere ulaşırken BAKAP’tan 65 tonluk 3 TIR daha bölgeye doğru yola çıktı.

Bölgede yem dağıtımı yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, üreticilerin ihtiyaçlarını belirleyerek tarım ve hayvancılığın tekrar kalkınması için çalışmalar da yapıyor.