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Deprem bölgesine fide ve tohum desteği

EKONOMİ 08.02.2024, 17:49
Deprem bölgesine fide ve tohum desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde kullanılmayan tarım arazilerinin etkinleştirilmesi için geçen yıl yaklaşık 127 milyon 413 bin lira ödenek sağladı.ANKARA (İGFA) - Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında; üreticilere fide ve tohum desteği sağlanarak işlenmeyen veya nadasa bırakılan araziler ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar bitkisel üretime kazandırılıyor, tarım arazilerinin kullanımı etkinleştiriliyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, proje kapsamında verilen destekler tarımsal üretime katkı sağladı.

Bu kapsamda, Adana'da ayçiçeği, soya, kuru fasulye, nohut, turunçgil ürünleri için 14 milyon 308 bin lira, Adıyaman'da ayçiçeği, kırmızı mercimek, nohut, buğday, kavun, karpuz, domates, biber ve patlıcan için 13 milyon 76 bin lira, Diyarbakır'da karpuz, kavun, çeltik ve kırmızı mercimek için 9 milyon 194 bin lira ödenek kullanıldı.

Elazığ'da kuru fasulye, nohut, buğday, mercimek, safran için 8 milyon 987 bin lira, Gaziantep'te sorgum otu, yer fıstığı, kırmızı mercimek, sumak, domates, biber, patlıcan ve hıyar için 7 milyon 585 lira, Kilis'te arpa, kırmızı mercimek, buğday ve sebze için 9 milyon 49 bin lira, Malatya'da kuru fasulye, nohut, buğday, arpa, ayçiçeği, alıç aşılama ve sebze için 11 milyon 188 bin lira, Osmaniye'de asma fidanı, ayçiçeği, soya, zeytin ve sebze için 2 milyon 555 bin lira ve Şanlıurfa'da kırmızı mercimek için 24 milyon 18 bin lira ödenek tahsis edildi.

Depremlerin en çok etkilediği illerden Hatay'da ayçiçeği, domates, biber ve patlıcan için 3 milyon 597 bin lira ve Kahramanmaraş'ta nohut, ayçiçeği, soya, yem bezelyesi, kırmızı mercimek, domates, biber, patlıcan ve hıyar için 23 milyon 857 bin lira ödenek sağlandı.

Böylece, BÜGEM tarafından depremlerden etkilenen 11 ilde 2023'te kullanılmak üzere yaklaşık 127 milyon 413 bin lira ödenek gönderildi.

ÜRETİCİLERE CAN SUYU OLDU

Yürütülen bu projelerle afet bölgesinde yer alan illerde tarım takviminin elverdiği ölçüde, stratejik ürünlerin üretiminde sürdürülebilirlik, üreticilerin üretime devam etmesi, aile sebzeciliğiyle kırsala kayan nüfusun üretime dahil olması ve ihtiyaç duyulan girdiye erişim sağlandı. Verilen destekler üreticilere can suyu oldu.

Ayrıca tohum ve gübre bayilerinin ürün teminine yönelik tedarikçilerle koordinasyon sağlanarak deprem bölgesi üreticileri önceliklendirildi.

Bölgedeki illerde ağırlıklı olarak bulunan kayısı, zeytin, Antep fıstığı ve turunçgil bahçelerinde bahar döneminde aşı, budama, çapalama, gübreleme, ilaçlama gibi yapılması gereken uygulamalara yönelik de Bakanlık birimleriyle üretici birlikleri ve kooperatifler arasında koordinasyon sağlanarak, üretimin kesintisiz devamına yönelik gerekli tedbirler alındı.

BU YIL 200 MİLYON LİRA BÜTÇE AYRILDI

Bu yıl söz konusu illerde atıl arazilerin tarıma kazandırılması için 200 milyon lira ayrıldı. Bu bütçeyle tarla bitkileri için 503 bin dekar alanda ve sebze üretimi için 6 bin dekar alanda ekim dikim yapılarak boş veya nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki arazilerin bitkisel üretime kazandırılması, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi hedefleniyor.

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