Deprem bölgelerine yeni sanayi alanı

Gaziantep’te depremde büyük hasar gören Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin yeni sanayi alanları Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile belirlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Nurdağı ve İslahiye ilçeleri, "Olağanüstü Hal Kapsamındaki Sanayi İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi" gereğince yeni sanayi alanlarına kavuşuyor. Böylelikle sanayicilerin uğradığı zararı giderilerek kentin üretim sahası da genişleyecek.

BAKAN VARANK VE BAŞKAN FATMA ŞAHİN SANAYİ ALANLARINI İNCELEDİ

Geçtiğimiz günlerden Gaziantep’e bir dizi programlar dolayısıyla gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yeni ‘Sanayi Alanı’ olarak belirlenen bölgeleri ziyaret edip, incelemelerde bulundu.