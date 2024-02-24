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Denizli'den istihdam atağı

EKONOMİ 24.02.2024, 09:39
Denizli'den istihdam atağı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, genç işsizliğin azalması, mesleki yeterliklerinin artması ve kariyer gelişimlerinin desteklemeleri amacıyla yürüttüğü “Nitelikli Genç, Güçlü Denizli” projesi tamamlandı. Bilginin en büyük güç olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Bilişim ve yazılım çağında gençlerimize fark yaratacak imkânlar sunmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları tarafından Türkiye genelinde yürütülen hibe programı SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) kapsamında, gençleri daha donanımlı hale getirerek genç işsizliğin azalması, mesleki yeterliklerinin artması ve kariyer gelişimlerinin desteklemeleri amacıyla yürütücüsü olduğu “Nitelikli Genç, Güçlü Denizli” projesi kapanış programı yapıldı. Projenin, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapanış programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, İŞKUR Müdürü Fatih Işık, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, kursiyerler ve davetliler katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, bilginin en büyük güç olduğu düşüncesiyle bilişim ve yazılım çağında gençlere fark yaratacak imkânlar sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Osman Zolan, gençlerin daha donanımlı olması için gayret ettiklerini vurgulayarak, “İstiyoruz ki gençlerimiz nitelikli hale gelsin. Bir işle ilgili en iyisini yapabilir boyutta veya vasıflı, aranan insan olsun. Biz bu donanımı sağlamak için bugüne kadar birçok proje yaptık. 65 gencimiz eğitimlerini tamamladı. Donanımlı hale gelmenin sonu yok. Eğitiminizin üzerine katma değer koyarak yolunuza devam edeceksiniz. Sizlere başarılar diliyorum. Bu eğitim sonunda iş bulan, iş kuran gençlerimiz olduğu için de çok mutluyum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Gelecek nesillerimiz inşallah bu tür projelerle fark yaratacak” ifadelerini kullandı.

GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİ

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, “Nitelikli Genç, Güçlü Denizli” projesi ile Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla güzel bir işbirliği yaptıklarını, eğitim alan gençlerin dijital dünyada pay sahibi olmaları için gayret ettiklerini ifade ederek bu projeye emek veren herkese teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden de, eğitimi tamamlayan kursiyerleri tebrik ederek, kendilerine bu imkanı hazırlayan ve sunan Başkan Osman Zolan’a teşekkürlerini sundu. Konuşmanın ardından projeye katılan gençlere sertifikaları ile eğitimcilere teşekkür belgeleri Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler tarafından verildi.

ÖZEL LABORATUVAR

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) koordinatörlüğünde, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Belediyesi, Denizli İş Kurumu, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TEKNOKENT) ve Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile proje kapsamında 65 gence, yaklaşık 4 ay boyunca eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde özel hazırlanan yazılım laboratuvarı ve mekatronik atölyede yürütülen program ile gençlere 4 farklı yazılım dili ve 1 elektronik tasarım eğitimi verildi. Yazılım laboratuvarında C# ve Unity, .Net MVC ve Entity Framework ile web uygulamaları geliştirme, PHP ve MySQL ile web uygulamaları geliştirme, React Native ile mobile uygulama geliştirme; mekatronik atölyesinde ise ardunio, temel elektronik dersleri, elektronik kart ve 3D tasarım dersleri gibi başlıklarda eğitim verildi.

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