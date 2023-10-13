Deniz ticaretinin 9 aylık raporu belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocak- Eylül dönemine ilişkin limanlarda elleçlenen yük miktarının 391 milyon 801 bin 393 ton, konteyner miktarının ise 9 milyon 369 bin 438 TEU olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 aylık denizcilik istatistikleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Deniz ticaretinden daha fazla pay almak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bu yılın eylül ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 42 milyon 459 bin 19 ton olarak gerçekleşti. Ocak -Eylül döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 391 milyon 801 bin 393 tona ulaştı. Eylülde limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı 12 milyon 47 bin 178 ton olurken, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 19 milyon 977 bin 793 tona çıktı. Eylül ayında dış ticaret taşımaları ise 32 milyon 24 bin 971 tona yükseldi" ifadelerini kullandı.

EN FAZLA YÜK ELLEÇLEME KOCAELİ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Eylül ayında limanlarda deniz yolu ile yapılan transit yük taşımalarının, 5 milyon 129 bin 357 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, Eylülde kabotajda taşınan yük miktarı 5 milyon 304 bin 691 ton ile yüzde 3,4 artış gösterdi. En fazla yük elleçlemesi 6 milyon 838 bin 105 ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin; yüzde 84,1ini dış ticaret yükleri, yüzde 13,3ünü kabotaj yükleri ve yüzde 2,6sını transit yükler oluşturdu. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 674 bin 548 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 385 bin 760 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti" dedi.

PORTLAND ÇİMENTO İHRACAT, HAM PETROL İSE ELLEÇLENEN İTHALAT YÜKLERİ İÇERİSİNDE İLK SIRAYI ALDI

Eylül ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin 399 bin 205 tonluk artış ile briketlenmemiş taşkömürü olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Limanlarımızda 2 milyon 527 bin 325 ton briketlenmemiş taşkömürü yük elleçlemesi gerçekleşti. Bu yük cinsini sırasıyla; 293 bin 809 ton artış ile slab ve 141 bin 867 ton artış ile fuel oil yük cinsleri takip etti. Eylül ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 861 bin 920 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 402 bin 360 ton ile buğday ve mahlut, 392 bin 534 ton ile fuel oil yük cinsleri takip etti. Ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 3 milyon 8 bin 473 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 504 bin 39 ton ile briketlenmemiş taşkömürü ve 1 milyon 439 bin 777 ton ile motorin yük cinsleri takip etti" diye konuştu.

Eylül ayında deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesinin 1 milyon 335 bin 371 ton ile İtalyaya yapılan taşımalarda gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, bBunu Amerika ve İsrail'e yapılan taşımaların takip ettiğini kaydederken, elleçlenen dış ticarete konu 32 milyon 24 bin 971 ton yükün yüzde 7,7si Türk bayraklı gemilerle taşındığını söyledi.

Eylül'de limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artarak, 1 milyon 63 bin 943 TEUya ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Ocak-eylül döneminde limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 9 milyon 369 bin 438 TEU'ya çıktığını, Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 249 bin 35 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleştiğini belirtti.