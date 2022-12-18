Demokrat Denetim: Müfettişlerinin özlük hakları iyileştirilmeli

Demokrat Denetim Platformu’ndan yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan vergi müfettişlerinin özlük haklarında iyileştirme talep edildi.ANKARA (İGFA) - Vergi Müfettişlerinin özlük haklarında iyileştirme talep eden platform, vergi müfettişlerinin özlük haklarının yoksulluk sınırı altında kalmasını büyük ayıp ve mağduriyet olarak niteledi.

Vergi müfettişlerinin özlük haklarının yoksulluk sınırı altında kaldığı belirtilen açıklamada, meslekten istifaların arttığına dikkat çekildi.

Söz konusu durumun çok sayıda mağduriyet oluşturduğnu vurgulayarak 'büyük ayıp' olarak nitelendiren Demokrat Denetim Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Vergi müfettişleri diğer müfettiş grupları içerisinde özlük hakları olarak gerilemiş ve yoksulluk sınırı altında maaş alan Müfettişler sınıfı haline gelmiştir. Önemli görevler icra eden vergi müfettişlerinin bu durumu devlet-i aliye yakışır bir durum değildir” denildi.

Karar verici yetkililere seslenilen açıklamada, “Vergi müfettişlerinin özlük haklarının yoksulluk sınırı altında kalması bu ülkeye yapılmış ayıp ve meslektaşlarımız açısından da mağduriyet oluşturmaktadır. Vergi müfettişleri diğer müfettiş grupları içerisinde özlük hakları olarak gerilemiş ve yoksulluk sınırı altında maaş alan Müfettişler sınıfı haline gelmiştir. Önemli görevler icra eden vergi müfettişlerinin bu durumu devlet-i aliye yakışır bir durum değildir. Vergi müfettişlerinin özlük haklarındaki gerileme görmezden gelinmemeli ve Sayın karar vericilerin gündeminde yer almalıdır. Yine atamalarını bekleyen vergi müfettiş yardımcısı meslektaşlarımızın da aylarca bekletilmesi mağduriyet oluşturmaktadır. Talebimiz bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesidir ifadelerine yer verildi.