Demir ve demirdışı metaller sektöründe ihracat yıldızlarının gurur gecesi

Yıllık 2,5 milyar doları aşan ihracat performansıyla Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatında 6 yıldır zirveye demir atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 2022 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 564 milyon dolarlık ihracatın yüzde 78’ini gerçekleştiren 35 üyesi için “Demir ve Demirdışı Metaller İhracatının Yıldızları Ödül Töreni” düzenledi.İZMİR (İGFA) - Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyeleri arasında ihracatın zirvesinde Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yer alırken, ikinci firma Başak Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş., üçüncü firma Kardemir Dış Ticaret Anonim Şirketi şeklinde sıralandı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, 2022 yılında ihracatlarını 2021 yılına göre yüzde 15 artırarak 2 milyar 564 milyon dolara ulaştıklarını dile getirdi. Ertan, “Ödül verdiğimiz 35 üyemiz 2022 yılında Türkiye’ye 2 milyar $ döviz kazandırdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

2023 YILINDA MEVCUDUMUZU KORUDUK

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde 2,3 milyar dolar ihracat yaptıkları bilgisini paylaşan Ertan, “2023 yılını 2022 yılı ile aynı seviyelerde tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Küresel ve bölgesel olarak yaşanan pek çok zorluğa rağmen sektördeki tecrübemiz ve bölgemize özel ürün gruplarındaki rekabetçi gücümüz sayesinde Türk çelik ve demirdışı metaller sektörlerinde son iki yılda 2021 yılı sonuna kıyasla 12 milyar dolarlık ihracat kaybı yaşamamıza rağmen Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği olarak 2023 yılı ihracat performansında pozitif ayrışmış durumdayız” dedi.

Konuşmasında 2023 yılında yaşanan küresel olumsuzluklara değinen Başkan Ertan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşları, küresel yüksek enflasyon, faiz oranları, küresel çapta demir çelik talebinin düşmesi, inşaat sektörünün yavaşlaması ve korumacı önlemler sebebi ile en büyük ihracat pazarlarımız olan AB ve ABD pazarında bir süredir zorluk yaşamaktayız. İlaveten iç piyasada enerji maliyetlerinin rakiplerimiz AB, Orta Doğu ve Uzak Doğuya kıyasla çok daha yüksek seviyede olması ve insan kaynağı maliyetlerinin artması sebebi ile de ihracatçılarımız rekabet avantajlarını kaybetmektedir. Üretimimizin yüzde 70’i ithal hammaddeye dayandığını için döviz ihtiyacımız süreklilik arz etmektedir. Buradan da anlaşılmaktadır ki, küresel piyasada rekabet gücümüzü arttıracak, katma değerli ürünleri ön plana çıkaracak yatırımların yapılabilmesi için kredi ve finansman kaynaklarına sektör olarak her zamankinden fazla ihtiyaç duymaktayız. Ayrıca enerji yoğun kullanan bir sektör olarak enerji maliyetlerimizin rekabetçiliğimizi koruyacak şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz.”

YEŞİL MUTABAKATA HAZIRLANIYORUZ

İklim değişikliğinin önüne geçmek için Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu Avrupa Yeşil Mutabakatına hazırlık için yaptıkları çalışmalardan da söz eden Ertan sözlerini şöyle sürdürdü; “1 Ekim 2023 tarihinde geçiş dönemi başlayan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının sektörümüz firmalarına ek yükümlülük ve maliyetler getirmesi bekleniyor. Birlik olarak, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve karbonsuzlaşma konusuna sektörümüzün en hızlı şekilde uyum sağlayabilmesi için gelişmeleri yakından takip ediyor ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalardan biri olan ve 2021 yılından beri sürdürmekte olduğumuz “Demir ve Demirdışı Metaller Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi” başlıklı URGE projemiz ile firmalarımızın sürdürülebilirlik kapasitelerinin arttırılmasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz.”

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyeleri arasında 2022 yılındaki ihracat performanslarına göre ödül alan firmaların yanı sıra 6 kategoride şampiyonlar ödüllendirildi

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kategori yanında, Demir Çelik Profil İhracatı kategorisinde de birinci olarak çifte ödül kazanırken, Diğer Demir Çelik Ürünleri İhracatı Şampiyonu kategorisinde NORM CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ödülün sahibi oldu.

Demir Çelik Çubuk ve Yuvarlak Ürün İhracatı kategorisinin birincisi İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ olurken, Alaşımlı ve kaliteli Çelik İhracat Şampiyonu olarak ÖZKAN DEMİR ÇELİK A.Ş. ödüllendirildi.

Genel kategoride ikinci sıranın sahibi BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş. Bakır Ürünleri İhracatı Şampiyonu oldu. Alüminyum Ürünleri İhracatı Şampiyonluğunu da ALKOR ALÜMİNYUM ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ kazandı.

Demir ve Demirdışı Metaller Sektörüne uzun yıllar hizmet veren Adnan Yıldırım, Ahmet Arlı, Fettah Güventürk, Halil Şahin, Hasan Çelebioğlu, Sönmez Tezcan ve Necati Özsoy’a da sektöre katkıları nedeniyle Onur Ödülü verildi.