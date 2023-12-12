Demir ve demir dışında birim fiyatlar Kasım'da arttı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi, TR-METALENDEKS kasım ayı sonuçları açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Metal ihracat endeksi miktar, değer ve ihracat birim değerlerinin kasım ayında küresel yavaşlamaya direnç gösterdiğinin açıklandığı raporda, metal sanayi ihracat miktar endeksi Kasım ayında durağan kalarak 126,22 puan olarak gerçekleşirken, ihracat değer endeksi 145,13 puana çıktı.

İhracat pazarlarında fiyatların düşürülmesi baskısına rağmen ihracat birim değer endeksinin ise kasım ayında 114,73 puana yükseldiği belirtildi. Kasım ayında dünya metal fiyatlarında görülen dalgalanmaya rağmen ihracat birim fiyatları ekim ayında 4,25 dolar/kg iken kasım ayında 4,29 dolar olarak gerçekleşti. Açıklanan ihracat rakamları ve endeks sonuçlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektör ihracatının Ocak-Kasım döneminde 11,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Tecdelioğlu, 6 alt sektörün (Hırdavat, Mutfak, Bakır, Alüminyum, Armatür ve Döküm) aylık ihracat miktar-değer ve birim fiyatları mutlak değerlerinin zincirleme endeks haline getirilmesi ile elde edilen endeks sonuçlarına göre; metal ihracat endeksi miktar, değer ve ihracat birim değerleri itibariyle kasım ayında küresel yavaşlamaya direnç gösterdi. Metal ihracatı kasım ayında miktar olarak değişmezken, birim fiyatlar ve değer olarak yükseldiğini değerlendirdi.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI İVME KAYBETTİ

Endeksin Kasım ayı sonuçlarına göre; Orta Doğu’da yaşanan savaşın etkisi ile küresel jeopolitik kırılganlıklar ve risklerin arttığı, Orta Doğu bölgesinde ticaret ve taşımacılığın riskli olmaya başladığı belirtildi. Sıkı para politikalarının iktisadi faaliyetler üzerindeki daraltıcı etkisinin kasım ayında daha belirgin hale geldiği ve küresel ekonomi ve ticaretin yavaşladığının altı çizildi. Küresel sanayi PMI verisinin kasım ayında 49,3 puan olarak gerçekleştiği bu sonucun daralmaya işaret ettiğinin belirtildiği raporda; ABD, Çin ve AB sanayi PMI verilerimin de daraldığı vurgulandı.

İHRACAT BİRİM FİYATLARINDA ARTIŞ

Metal sanayi ihracat miktar endeksinin kasım ayında durağan kalarak 126,22 puan olarak gerçekleştiği bilgisinin paylaşıldığı endeks sonuçlarına göre, ihracat değer endeksi Kasım ayında sınırlı ölçüde yükselerek 144,44 puandan 145,13 puana çıktı. İhracat değer endeksindeki artışın nedeninin ise ihracat birim fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtildi. İhracat birim değer endeksi ise Ekim ayında 113,66 puan iken Kasım ayında 114,73 puana yükseldi. İhracat pazarlarında fiyatların düşürülmesi baskısına rağmen fiyat artışı sağlandığı kaydedildi.

Kasım ayında dünya metal fiyatlarında görülen dalgalanmaya rağmen ihracat birim fiyatlarında artış sağlandığının bilgisinin paylaşıldığı endeks sonuçlarına göre, ihracat birim fiyatları ekim ayında 4,25 dolar/kg iken kasım ayında 4,29 dolar/kg olarak gerçekleşti. Hemen hemen tüm alt ürün gruplarında fiyatlar bir önceki aya göre artış gösterdi.