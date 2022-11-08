Delivery Hero Tech Hub, 26 Alman basınını ağırladı

26 Alman Basın Mensubu ve T. C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Heyeti, Delivery Hero Tech Hub’ı ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi temsilcileri ve 26 Alman basın mensubunun bulunduğu bir heyet, Delivery Hero Tech Hub şirketini ziyaret etti.

Ziyarette Delivery Hero Tech Hub yöneticileri, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticilerine ve Alman basın mensuplarına kapsamlı sunumlarla Tech Hub’ın organizasyon yapısı, projeleri ve hedefleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

Delivery Hero, ürün ve teknoloji ekiplerini Global Tech Hub stratejisi çerçevesinde merkezileştirerek, ilki Berlin’de kurulan teknoloji üslerinden birini resmi olarak Ocak 2022’de Türkiye'de faaliyete başlattı. Delivery Hero bünyesindeki platformlara hizmet vermek amacıyla Türkiye’de kurulan Delivery Hero Tech Hub, Delivery Hero’nun teknoloji üslerinin en büyüklerinden biri konumunda bulunuyor.

Delivery Hero Tech Hub’ın kurulması için atılan ilk adım ise 20 senelik Yemeksepeti platformunun, 40’tan fazla ülkede kullanılan Pandora platformuna geçişinin sağlanması oldu. Bu geçiş projesinin başarıyla tamamlanmasıyla beraber Delivery Hero Tech Hub globaldeki faaliyetlerine başlamış oldu.

Delivery Hero'nun Türkiye’de kurduğu Tech Hub, Delivery Hero’nun temel ürünleri arasında bulunan Qcommerce, FinTech ve AdTech gibi platform ve servisleri geliştiriyor.

Yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve ürünlerin inovasyonuna odaklanan Tech Hub, pek çok açıdan Delivery Hero için önemli bir küresel teknoloji merkezi haline gelmeye başladı. Delivery Hero, Türkiye ofisinin katkılarıyla sağlam teknolojik yeteneklerle yönlendirilen bir dijital ekosistem inşa etmeyi, yemek ve market dağıtım teslimat hizmetlerini tüm dünya çapında tüketicilere daha yakın hale getirmeyi hedefliyor.

300’den fazla Tech Hub çalışanı tarafından hayata geçirilen ürünler ve servisler, 50’den fazla ülkede değer yaratıyor ve Türkiye’nin yazılım ihracatına önemli katkılar sağlıyor.

Bu ziyaretin amacı hakkında Yemeksepeti Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Direktörü Senem Yavaş, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıtma ve yatırımcılara Türkiye'ye yapacakları yatırımın her aşamasında destek verme görevini üstlenmiş tek resmi kuruluş olarak, Türkiye'deki yatırım ortamını tanıtma faaliyetleri kapsamında farklı ülkeler ve sektörlere yönelik Road Show'lar düzenlediğini belirtti. Bu yıl ‘Türkiye'nin Hizmet İhracatı’ temasıyla 7-9 Kasım 2022 tarihinde Almanya'daki seçkin basın mensuplarının katılımı ile düzenlediği Road Show programında Delivery Hero olarak yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Yavaş, söz konusu ziyaret ile 2015 yılında yaptığı yatırımla Yemeksepeti hisselerinin tamamını bünyesine katmış olan Delivery Hero’nun, yazılım sektörü ve hizmet ihracatı açısından ülkemizde gelecek dönem faaliyetlerine verdiği önemi ilgili heyet üyelerine sunma imkanına sahip olduklarını kaydetti.