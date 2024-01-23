DEİK’te ASKON Konya’dan 14 isim konseyde

İstanbul'da gerçekleşen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri 2023 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulları ve Ticari Diplomasi Ödül Töreni'nde

ASKON Konya Şubesi’nden 14 yönetim kurulu Üyesi, 4 ASKON Konya Üyesi 14 Ülkenin DEİK İş Konseyleri Başkan yardımcılığı ve Yürütme kurullarında yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri 2023 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulları ve Ticari Diplomasi Ödül Töreni, DEİK Başkanı Nail Olpak’ın ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcıları, ASKON Yönetim Kurulu ve iş dünyasının temsilcilerinin de katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.

ASKON Konya Şubesi’nden de 14 yönetim kurulu Üyesi, 4 ASKON Konya Üyesi 14 Ülkenin DEİK İş Konseyleri Başkan yardımcılığı ve Yürütme kurullarında yer aldı. DEİK Genel Kurulu’na katılan ve değerlendirmelerde bulunan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, önemli ülkelerde önemli görevler üstlenildiğini ifade etti.

Başkan Sinacı, “1985 Yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEIK, Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler, müteahhit ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkileri yürütme; yurt içinde ve yurt dışında yatırım imkanlarını araştırma; Türkiye’nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş bir kurumdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın yahut Bakanlarımızın yurt dışı seyahati varsa ve bu seyahate iş insanları katılıyorsa veya yurt dışından iş insanlarının olduğu bir heyeti ülkemizde ağırlıyorsak, tüm altyapı ve sorumluluk DEİK’e aittir. Amacımız; tüm dünyada iş yapmak, daha çok iş yapmak, daha kolay iş yapmak, daha verimli iş yapmak. Bunu sağlamanın en önemli araçlarından birisi de Network ’dür. Yani ilişkiler ağıdır. Doğru kişiye, doğru şekilde ulaşabilmektir. Hepsinin ayrı bütçeleri var ve kendi faaliyetlerini kendileri planlıyorlar. Şirketlerimizin birer küresel oyuncu olması hedefiyle çalışmalar yürütüyor ve bunu devlet yetkililerimiz nezdinde, en yüksek temsil ile yapma yeteceğine sahipler. Bu, çok önemli bir değer” dedi.

ASKON KONYA DEİK’TE ETKİN AĞIRLIĞINI ARTIRIYOR ASKON Konya Şubesi olarak DEİK’te etkin ağırlıklarının arttığını ifade eden Başkan Sinacı, “DEİK bizim de çok hassasiyet gösterdiğimiz bir konu. Geçtiğimiz hafta ki Genel Kurul’a yönetim kurulu üyelerimizle katılım sağladık. ASKON Konya şubemizden 14 iş konseyi yürütme kurulu üyeliğine ve iş konseyi başkan yardımcılığa getirildi. Konya’mız ve ülkemizin dış ticaret hacmini artırma da ve ticari diplomasinin gelişme sinde, uluslararası arenada güçlü temsil ve iş dünyamızın güçlü temellerle büyümesi için yapılacak olan tüm faaliyetlere ASKON Konya Şubesi olarak desteklerimizi artırarak vermeye devam edeceğiz, yürekten ve hep birlikte çalışacağız. Emeği geçen tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Şehrimiz ve ülkemiz için önemli işleri yapma gayretinde olacağız” diye konuştu.