DEİK’te ASKON Kayseri 10 İş Konseyi üyeliği aldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği(ASKON) Kayseri Şubesi 10 iş konseyinde yer alarak önemli bir başarı elde etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, “DEİK, Türkiye’nin dünyaya açılan penceresidir, Türkiye’nin küresel ufkudur. Küresel aktörlerle temas kurulan en önemli organlardandır. Uluslararası niteliğe sahip etkinlikler düzenleyerek Türkiye ile diğer ülkeler ve sektörler arasında işbirliğinin geliştirilmesini ve karşılıklı ticaret hacminin artırılmasını hedefleyen DEİK’te biz de önemli yerlerde yer almaya devam ediyoruz. Bu seçimlere de güçlü girdik. Bunun neticesinde 10 ülkenin iş konseyinde yerimizi aldık. Ülkelerle ekonomik ilişkiler kapsamında karşılıklı yatırımlar yapmaya, ihracatı yoğunlaştırmaya ve ilişkileri geliştirmeye yönelik girişimlerimizi artıracağız. Uluslararası etkinliklerde yer alacağız. Başta Kayserimiz olmak üzere Türk iş dünyasını uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çağın dönüşen koşullarında kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.