DASK'ta teminatlar arttı

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli; betonarme binalar için 1,508 TL'den 3 bin 16 TL'ye çıkarıldı.ANKARA (İGFA) - Zorunlu deprem sigortasında teminat arttı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli; betonarme binalar için 1,508 TL’den 3 bin 16 TL’ye, diğer yapılar için ise 1,040 TL’den 2 bin 80 TL’ye çıkarıldı.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı da yüzde 50 artışla 320 bin TL’den 640 bin TL’ye yükseltildi.

Tebliğle yapılan düzenlemeye göre, poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, tarife fiyatları üzerinden yapılacak indirim oranı da yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı.

Tebliğle, zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarlarında da artışa gidildi.

Risk grubuna göre her halükârda birinci gruptan yedinci gruba kadar uygulanacak asgari prim tutarları; sırasıyla 140 TL’den 280 TL’ye, 120 TL’den 240 TL’ye, 90 TL’den 180 TL’ye, 70 TL’den 140 TL’ye, 55 TL’den 110 TL’ye, 45 TL’den 90 TL’ye ve 40 TL’den 80 TL’ye yükseltildi.