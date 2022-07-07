Darphane yeniden 'Reşat altın' basıyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, vatandaşların yüksek ilgisi nedeniyle ve piyasadaki sahte basımların önüne geçebilmek amacıyla Reşat altın basımına yeniden başladı.İSTANBUL(İGFA) - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Reşat altının 1909-1918 yıllarında Osmanlı Devleti'nin padişahlık makamında bulunan Sultan Reşad'ın tahta çıkışı anısına Darphane tarafından 5 farklı gramaj değerine sahip olarak basıldığını duyurdu.

Vatandaşlar tarafından yoğun rağbet görmesi nedeniyle sarrafiye piyasasında da yüksek ilgi duyulan Reşat altınların tekrar basılması yönünden gelen talepler doğrultusunda üretim sürecinin başladığını açıkladı.

Açıklamada, Reşat altınların mikro metin ile ilave güvenlik özellikleri kullanılmış ve piyasaya sunulduğu kaydedildi.

https://twitter.com/DarphaneGM/status/1544988808457879552