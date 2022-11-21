Darphane'den yeni tasarruf aracı... Altına dayalı sertifika

Darphane, bugünden itibaren Borsa İstanbul’da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç etmeye başlıyor.ANKARA (İGFA) - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, yeni bir tasarruf aracını piyasaya sunuyor.

Bugün itibarıyla Borsa İstanbul’da halka arz yolu ile Darphane'nin altına dayalı sertifika ihraç edeceğini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Darphane Sertifikası’na yatırım yapan tasarruf sahiplerinin altınlarını fiziki olarak da teslim alabileceğini söyledi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi Hazine'nin altın rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak. Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk Lirası’nın değerinin korunmasına da yardımcı olacak" dedi.

Bakan Nebati, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda bugünden itibaren doğrudan işlem görmeye başlayacak altına dayalı sertifikaların tüm vatandaşlara ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diledi.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1594611499875590145