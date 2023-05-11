Dardanel ihracat odaklı büyümesini sürdürüyor

Dardanel 2023 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Dardanel başarılı performansı ile yılın ilk üç ayında, net satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 oranında artırarak 530 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkardı. İhracat satışlarında ise dolar bazında bu artış yüzde 50 oranında oldu.İSTANBUL (İGFA) - Dardanel’in 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, “2022 yılını öngördüğümüz şekilde başarılı finansal sonuçlarla tamamlamıştık. 2023’ün ilk çeyreğine baktığımızda da bu ivmenin beklediğimiz gibi artarak devam ettiğini görüyoruz. 39 yıldır sektörümüzde pek çok ilke imza atan bir marka olarak, dünyanın en büyük deniz ürünleri üreticilerinden biri olma hedefiyle Ar-Ge yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Bu yıl da sürdürülebilir büyüme stratejimizin temelini Ar-Ge, inovasyon ve yeni üretim hatlarına yaptığımız yatırımlar oluşturuyor. Büyümemize paralel olarak da Dardanel güvencesiyle lezzetli ve sağlıklı ürünlerimizi çok daha geniş bir coğrafyaya ulaştırmayı planlıyoruz. İhracatta daha büyük rakamlara ulaşmayı hedefliyor, 2023’te de istikrarlı büyümemize devam ediyoruz.” dedi.