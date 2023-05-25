Darcan, yeniden TZOB’un yönetiminde

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB), tek listeyle gidildiği 28’inci genel kurulunda, Şemsi Bayraktar güven tazelerken, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan da yeniden yönetim kurulunda yer aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TZOB 28’inci genel kurulu, geçtiğimiz gün Ankara'da gerçekleştirildi.

Tek liste ile gidilen genel kurulda, kullanılan oyların tamamını alan Şemsi Bayraktar, güven tazeledi.

Genel kurulda göreve getirilen Şemsi Bayraktar başkanlığındaki yönetim kurulunda, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan da yeniden görev aldı.

Darcan, TZOB'un genel kurulu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "TZOB Yönetim Kurulu Üyesi olarak bana tekrar görev veren Sayın Genel Başkanımız Ş.Şemsi Bayraktar'a ve bizleri seçen Ziraat Odası başkanlarımıza teşekkür eder. Genel kurulumuzun ülke çiftçisine ve camiamıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim." dedi.

TZOB Yönetim Kurulu'nda Şemsi Bayraktar’ın listesinde yer alan Ahmet Bahadır Sezgin, Hasan Kozoğlu, Mustafa Hepokur, Hüseyin Darcan, Arslan Soydan, Yunus Kılınç, Eyyup Elmalı, Mehmet Baştuğ, Ahmet Eyyüpoğlu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Yönetim Kurulu'nun ilerleyen günlerde görev dağılımı yapması bekleniyor.