Dar gelirli ailelere toplu konut

İki buçuk yılda tamamlayacağız Duygusal anların yaşandığı temel atma töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği, yoksulluğun ve dahası yoksunluğun arttığı bir dönemde bu değerli projeyi başlatmak hem İzmir hem de belediye emekçileri için çok önemli bir adım. Belediyemizin değerli emekçilerinin hayallerini gerçeğe dönüştürecek çok önemli bir projeyi başlatıyoruz. Bugün burada, 14 adet 10 katlı bloktan oluşan sosyal konut projemizin temelini atıyoruz. Bu projemizle sadece binalar değil, aynı zamanda çalışanlarımız için bir yaşam alanı inşa ediyoruz. EGEŞEHİR Toplu Konut Projesi, önümüzdeki yıl yapımına başlayacağımız Taş Vadi Yaşayan Parkı’nın tam başlangıç noktasında yer alıyor. Önceliğimiz ise güvenlik. Proje kapsamında inşa edilecek her binada, depremlere karşı yapının durumunu sürekli takip edebileceğimiz yapı sağlığı izleme sistemleri kuruyoruz. Her bir detayı ince ince düşünerek, iki buçuk yılda tamamlayacağımız bu projeyle personelimizin ve vatandaşlarımızın hak ettiği bir yaşam alanını burada kuracağız. Bu proje sadece inşa edilen yerleşke açısından değil, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi EGEŞEHİR şirketimizi canlandırmak için de büyük değer taşıyor. Ege Şehir geçmişte EVKA’lar ve Universiade konutları gibi kent belleğimizde önemli yeri olan projeleri gerçekleştirmişti. Büyükşehir Belediyemizin yeni vizyonuyla bu şirketimizi bir kere daha İzmir’in önemli aktörlerinden biri haline getiriyoruz” dedi.

Bir mucizeyi birlikte gerçekleştiriyoruz Bu topraklardan bugünkü nesillere sadece kutuplaşma, eşitsizlik ve adaletsizlik kalmasının asla kabul edilemez olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Biliyoruz ki bir arada olduğumuz müddetçe aşamayacağımız engel yok. Bu nedenle ulaşımda, geri dönüşümde, tarımda, kentsel dönüşümde, Halk Konut projesinde uyguladığımız kooperatifçilik modelini Ege Şehir Toplu Konut Projemize de taşıdık. Kooperatifçiliği yaşamımıza yeniden dahil ederek çok zor koşullara rağmen şehrimizin refahını büyütüyor ve adil paylaşımını sağlıyoruz. Göreceksiniz, bu ülkede yaşayan herkesin başı dik gezdiği bir geleceği hep birlikte kuracağız. Bir mucizeyi gerçekleştiriyoruz. Buraya gelirken böyle çok tatlı, hepsi birbirinden şeker çocuklarımız karşıladılar beni. Çiçekler verdiler. Onların kafalarını okşadım, sevdim ve şunu aklından geçirdim. İki buçuk sene sonra burada anahtarların teslimini yapacağız. Ve ondan sonra o çocuklar gençliklerini burada yaşayacaklar. Bu toplu konut tesislerimize bağlanan Yaşayan Park'ta doğayla buluşarak gençliklerini yaşayacaklar” diye konuştu.

Emekçiler belki de en zor dönemde konut sahibi olacak EGEŞEHİR A.Ş Genel Müdürü Ekrem Tükenmez ise, “Ülkemizdeki problemlerden en önemlisi barınma problemi. Emekçiler için barınma problemini ortadan kaldırmak bir ev sahibi olmak çok zorlaştı. Buradaki arkadaşlar belki de en zor dönemde konut sahibi olacak. Bu Tunç Başkanın iradesi altında gerçekleşiyor. Yoksa bu ekonomik koşullarda bu şartlarda çözümler bulmak çok kolay değil” dedi.

546 konut inşa edilecek EGEŞEHİR A.Ş. tarafından 546 adet konut inşa edilecek. Toplu konutlar mevcut mevzuat ve yönetmeliklere uygun projelendirildi. Deprem güvenliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularına duyarlı çözümlerin yer alması amaçlandı. Mekanik ve elektrik tesisat projeleri, A sınıfı enerji kimliği hedeflenerek tasarlandı. Çatı katı üzerinde blok ortak sıcak su ısıtıcısını destekleyecek güneş panellerinin kullanımı ve bina ortak alanlarının aydınlatma ihtiyacına katkı sağlaması amaçlanan fotovoltaik panellerin kullanımına uygun projelendirildi. Blok teras çatısı kısmen yeşil çatı olacak şekilde düzenlenecek.

Mimari proje 14 adet 10 katlı bloktan oluşacak. Blokların 7 tanesi 3+1, 7 tanesi 2+1 daire olacak. Projede yapılaşacak bina oturum alanı 6 bin 500 metrekare, yapısal peyzaj alanı 12 bin 300 metrekare ve bitkisel peyzaj alanı 17 bin 168 metrekare olarak planlandı.