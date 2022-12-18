Son Dakika

Dar gelirli ailelere toplu konut

EKONOMİ 18.12.2022, 09:42
Dar gelirli ailelere toplu konut

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belediye personeli ve dar gelirli aileler için uygulamaya koyduğu 546 dairelik toplu konut projesinin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği, yoksulluğun ve yoksunluğun arttığı bir dönemde bu değerli projeyi başlatmak hem İzmir hem emekçilerimiz için çok önemli bir adım. Emekçilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belediye personeli ve dar gelirli aileler için uygulamaya koyduğu 546 dairelik toplu konut projesinin temeli atıldı. Çiğli'deki 36 bin metrekarelik alana yapılacak toplu konutların temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Çıtak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye personeli ile aileleri katıldı.

İki buçuk yılda tamamlayacağız Duygusal anların yaşandığı temel atma töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği, yoksulluğun ve dahası yoksunluğun arttığı bir dönemde bu değerli projeyi başlatmak hem İzmir hem de belediye emekçileri için çok önemli bir adım. Belediyemizin değerli emekçilerinin hayallerini gerçeğe dönüştürecek çok önemli bir projeyi başlatıyoruz. Bugün burada, 14 adet 10 katlı bloktan oluşan sosyal konut projemizin temelini atıyoruz. Bu projemizle sadece binalar değil, aynı zamanda çalışanlarımız için bir yaşam alanı inşa ediyoruz. EGEŞEHİR  Toplu Konut Projesi, önümüzdeki yıl yapımına başlayacağımız Taş Vadi Yaşayan Parkı’nın tam başlangıç noktasında yer alıyor. Önceliğimiz ise güvenlik. Proje kapsamında inşa edilecek her binada, depremlere karşı yapının durumunu sürekli takip edebileceğimiz yapı sağlığı izleme sistemleri kuruyoruz. Her bir detayı ince ince düşünerek, iki buçuk yılda tamamlayacağımız bu projeyle personelimizin ve vatandaşlarımızın hak ettiği bir yaşam alanını burada kuracağız. Bu proje sadece inşa edilen yerleşke açısından değil, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi EGEŞEHİR şirketimizi canlandırmak için de büyük değer taşıyor. Ege Şehir geçmişte EVKA’lar ve Universiade konutları gibi kent belleğimizde önemli yeri olan projeleri gerçekleştirmişti. Büyükşehir Belediyemizin yeni vizyonuyla bu şirketimizi bir kere daha İzmir’in önemli aktörlerinden biri haline getiriyoruz” dedi.

Bir mucizeyi birlikte gerçekleştiriyoruz Bu topraklardan bugünkü nesillere sadece kutuplaşma, eşitsizlik ve adaletsizlik kalmasının asla kabul edilemez olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Biliyoruz ki bir arada olduğumuz müddetçe aşamayacağımız engel yok. Bu nedenle ulaşımda, geri dönüşümde, tarımda, kentsel dönüşümde, Halk Konut projesinde uyguladığımız kooperatifçilik modelini Ege Şehir Toplu Konut Projemize de taşıdık. Kooperatifçiliği yaşamımıza yeniden dahil ederek çok zor koşullara rağmen şehrimizin refahını büyütüyor ve adil paylaşımını sağlıyoruz. Göreceksiniz, bu ülkede yaşayan herkesin başı dik gezdiği bir geleceği hep birlikte kuracağız. Bir mucizeyi gerçekleştiriyoruz. Buraya gelirken böyle çok tatlı, hepsi birbirinden şeker çocuklarımız karşıladılar beni. Çiçekler verdiler. Onların kafalarını okşadım, sevdim ve şunu aklından geçirdim. İki buçuk sene sonra burada anahtarların teslimini yapacağız. Ve ondan sonra o çocuklar gençliklerini burada yaşayacaklar. Bu toplu konut tesislerimize bağlanan Yaşayan Park'ta doğayla buluşarak gençliklerini yaşayacaklar” diye konuştu.

Emekçiler belki de en zor dönemde konut sahibi olacak EGEŞEHİR A.Ş Genel Müdürü Ekrem Tükenmez ise, “Ülkemizdeki problemlerden en önemlisi barınma problemi. Emekçiler için barınma problemini ortadan kaldırmak bir ev sahibi olmak çok zorlaştı. Buradaki arkadaşlar belki de en zor dönemde konut sahibi olacak. Bu Tunç Başkanın iradesi altında gerçekleşiyor. Yoksa bu ekonomik koşullarda bu şartlarda çözümler bulmak çok kolay değil” dedi.

546 konut inşa edilecek EGEŞEHİR A.Ş. tarafından 546 adet konut inşa edilecek. Toplu konutlar mevcut mevzuat ve yönetmeliklere uygun projelendirildi. Deprem güvenliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularına duyarlı çözümlerin yer alması amaçlandı. Mekanik ve elektrik tesisat projeleri, A sınıfı enerji kimliği hedeflenerek tasarlandı. Çatı katı üzerinde blok ortak sıcak su ısıtıcısını destekleyecek güneş panellerinin kullanımı ve bina ortak alanlarının aydınlatma ihtiyacına katkı sağlaması amaçlanan fotovoltaik panellerin kullanımına uygun projelendirildi. Blok teras çatısı kısmen yeşil çatı olacak şekilde düzenlenecek.
Mimari proje 14 adet 10 katlı bloktan oluşacak. Blokların 7 tanesi 3+1, 7 tanesi 2+1 daire olacak. Projede yapılaşacak bina oturum alanı 6 bin 500 metrekare, yapısal peyzaj alanı 12 bin 300 metrekare ve bitkisel peyzaj alanı 17 bin 168 metrekare olarak planlandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Pendikspor 16 29
3. Samsunspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Manisa FK 17 27
8. Boluspor 17 27
9. Bandırmaspor 16 25
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4