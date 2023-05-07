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Dar gelirli aileler doğalgaza kavuşacak

EKONOMİ 07.05.2023, 08:27
Dar gelirli aileler doğalgaza kavuşacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile kentin hava kalitesinin daha da iyileştirmesi hedefiyle hayata geçirdiği “Denizli Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında kent merkezinde ilk etapta 300 dar gelirli aile doğalgaza kavuşacak.DENİZLİ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Denizli Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci ve projeden yararlanacak vatandaşlar katıldı. Denizli’nin hava kalitesinin daha da iyileştirmesi hedefiyle hayata geçirilen “Denizli Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında ilk etapta 300 dar gelirli ailenin doğalgaza kavuşacağı belirtildi. Merkezefendi ilçesi ve Pamukkale ilçesindeki dar gelirli aileleri kapsayan çalışma ile hak sahiplerinin konutlarına kalorifer tesisatından kombiye tüm doğalgaz sisteminin ücretsiz döşeneceği belirtildi.

Başkan Zolan, burada yaptığı konuşmada Denizli’de taş üstüne taş koyarak vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek bugüne kadar birçok sorunu çözdüklerini söyledi. Başkan Zolan, “Denizli’mizin en önemli sorunlarından birisi hava kirliliğiydi. Denizli’de nefes aldığınız zaman genzinizi yakan, göz gözü görmeyen bir hava kirliliği vardı. Kışın nefes alamaz zehir solurduk” diyerek, geçmişte kentte yaşanan hava kirliğini detayları ile anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Denizli’ye doğalgaz geldiğini, bir yandan şehrin hava kirliliğinden kurtulduğunu diğer yandan vatandaşların konfor ve rahata kavuştuğunu hatırlatan Başkan Zolan, şunları söyledi: “Biz evinin önünden doğalgaz hattı geçen herkesin kullanabilmesini istiyoruz. Tabi bunu arzu edip bazı imkansızlık ve maliyet açısından doğalgazdan yararlanamayan kardeşlerimiz de var. Onun için bu noktada biz de dertlendik ve dedik ki, ‘Bütün insanlarımız aynı hizmeti almalı, aynı konforu yaşamalı.”

Isınmada soba kullanmanın zorluklarından bahseden Başkan Zolan, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Denizli Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi başlattıklarını ifade ederek, “Hangi mahalleler hava kirliliği anlamında yoğunluk yaşıyor, imkanı olmayan insanlarımız kimler, binaların doğalgaz sistemine uyumluluğu ve izolasyon sistemi gibi verileri Merkezefendi ve Pamukkale ilçemizde tek tek araştırdık. Yapılan araştırma ve inceleme sonunda 300 hane tespit edildi. Bu bir başlangıç, bunun ikinci etabı da gelecek. İkinci etabında da yine doğalgazı kullanma imkanı olmayan ailelerimize bunu sağlama noktasında projelerimiz devam edecek. Siz izin verirseniz, evinize gelinecek ve kalorifer sistemi kurulacak, kombiniz takılacak ve doğalgaz kullanmaya başlayacaksınız” dedi.

Devletin imkanı olmayan vatandaşlara doğalgaz faturasıyla ilgili desteği de olduğunu işaret eden Başkan Zolan, Karadeniz’de gerçekleşen doğalgaz keşfini hatırlatarak, “Allah’a hamdolsun Türkiye doğalgazını buldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan, ‘Vatandaşlarımızın evlerinde ve mutfaklarında sıcak su tüketimindeki doğalgazı bir yıl ücretsiz veriyoruz’ müjdesini verdi” dedi. Projenin detaylarını paylaşıp vatandaşların merak ettikleri soruları yanıtlayan Başkan Zolan, “Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Allah’ım birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur” diye konuştu.

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