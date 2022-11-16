Daha hızlı asansörler bu fuarda sergilenecek

Asansör ve yürüyen merdiven sanayinin dünyadaki en canlı ticaret fuarı olan Uluslararası Asansör İstanbul’un 2023 buluşması için geri sayım başladı.İSTANBUL (İGFA) - Tarsus Türkiye tarafından AYSAD’ın desteğiyle 09-12 Mart tarihlerinde TÜYAP’ta düzenlenecek fuar, asansör endüstrisini, değişen dünya tedarik zincirinin gözde ticaret merkezi İstanbul’da bir araya getirecek.

18.’si düzenlenecek olan fuarda, konut ve ticari bina asansörleri, hastane asansörleri, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılar, otomobil asansörleri, yük ve servis asansörleri, engelli asansörleri gibi dikey ulaşım teknolojileri ile yürüyen merdiven ve yollara ilişkin tüm yenilikler bir arada sergilenecek.

Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, dört kıtadan gelecek binlerce satın almacıyla ve rakip firmalarla buluşabilecek. Yine sektöre hakim yerli ve yabancı yatırımcılarla tanışabileceğini belirterek, "Hepsinden önemlisi, uluslararası bir ticaret platformunda ürün ve teknolojilerini vitrine çıkararak, ticaret ve satış hedeflerine hızlıca ve doğrudan ulaşabilecekler” dedi.