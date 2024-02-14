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CW Enerji’nin yeni projesi ‘CW Gençlik’e yoğun ilgi

EKONOMİ 14.02.2024, 11:02
CW Enerji’nin yeni projesi ‘CW Gençlik’e yoğun ilgi

CW Enerji sektörde gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların yanında, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Firmanın gençlerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak, gençlere gelir kaynağı sunmak ve genç girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘CW Gençlik’ projesi yoğun ilgi gördü.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji’nin geleceğini şekillendirmek isteyen gençlere eğitim, iş ve kariyer imkanı sunan yeni projesi ‘CW Gençlik’ gençlerden yoğun ilgi gördü. Genç odaklı, gelişime açık ve fayda sağlama esasına dayanan bir sosyal sorumluluk projesi olan ‘CW Gençlik’ projesine, üniversite öğrencisi olan 18-30 yaş aralığındaki gençler başvuruda bulundu. 1300’ün üzerinde genç, heyecan verici CW Gençlik Projesi’ne başvurdu. Başvuruları onaylanan gençler sınav maratonunu başarıyla geçerek, CW Gençlik Üyeleri olarak seçildi. Şimdi, bu enerji dolu gençler satış toplantılarına başladı, büyük projelerin altına imza atmak için heyecanla çalışmalara devam ediyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sektörde gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaların yanında, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da farklarını ortaya koymaya devam ettiklerini söyledi. Bu doğrultuda; gençlere yönelik ‘CW Gençlik’ projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Sarvan, “CW Gençlik, CW Enerji bünyesinde geleceğini şekillendirmek isteyen gençlere eğitim, iş ve kariyer imkanı sunan, genç odaklı, gelişime açık ve fayda sağlama esasına dayanan bir sosyal sorumluluk projesidir” dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA BÖYLE BİR PROJEYE İMZA ATTIK

Gençleri güneş enerjisi sektörüne dahil etmeyi amaçladıklarını ifade eden Sarvan, bu şekilde hem sektörün daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediklerini hem de gençlerin kazanç elde etmelerine olanak sağladıklarını kaydetti.

Gençlerin her zaman yanında olduklarının altını çizen Sarvan, “CW Gençlik üyesi, CW Enerji bünyesindeki ürün ve hizmetlerin son kullanıcıya ulaşmasına yardımcı olmakta ve proje bazlı olarak hem fotovoltaik sektöründe kendini geliştirme hem de gelir elde etme imkanına sahip olabilmektedir. Gençlerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak, gençlere gelir kaynağı sunmak ve genç girişimcileri desteklemek amacıyla böyle bir projeye imza attık. Böylesine anlamlı bir projeyle gençlerimizin yanında olduğumuz için oldukça mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

Aydınlık geleceğimiz olan gençlere her fırsatta destek olmaya devam edeceklerine dikkat çeken Sarvan, farkındalık oluşturacak çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

CW GENÇLİK PROJESİ HAKKINDA

Proje genç girişimcileri desteklemekte, gençlerin kariyer planlamalarına destek olmakta ve gelir kaynağı sunmaktadır. Başvuru simülatör üzerinden yapılmaktadır. Öncelikle eğitim videoları izlenir, sınava giriş yapılır. 50 üzerinde puan alan ve başvuru kriterlerini karşılayan herkes sisteme kabul edilir. Başarılı adaylara CW Gençlik ID No verilir. Simülatör ve MTS kayıtları gerçekleştirilir. Ardından CW Gençlik üyeliği tamamlanmış olur.

YENİ BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK

Yoğun talep gören CW Gençlik projesinin ikinci dönem başvurularının ise çok yakında başlayacağı bildirildi. Başvuruda bulunmak isteyen adayların CW Gençlik sosyal medya hesaplarını takip ederek duyurulardan başvuru detaylarını öğrenebileceği ifade edildi.

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