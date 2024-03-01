CW Enerji’nin ‘CW Gençlik’ projesi için ikinci başvurular başladı

CW Enerji’nin gençlerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak, gençlere gelir kaynağı sunmak ve genç girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘CW Gençlik’ projesine ikinci başvurular başladı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji’nin geleceğini şekillendirmek isteyen gençlere eğitim, iş ve kariyer imkanı sunan projesi ‘CW Gençlik’ için ikinci başvurular başladı.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, CW Gençlik projeleri ile gençlerin enerji sektöründe kariyer yapma ve kendilerini geliştirme fırsatı sunduklarını söyledi. Genç odaklı, gelişime açık ve fayda sağlama esasına dayanan bir sosyal sorumluluk projesi olan ‘CW Gençlik’ projesine, üniversite öğrencisi olan 18-30 yaş aralığındaki herkesin dahil olabildiğini belirten Sarvan, “Projemizin amacı gençlerimizi güneş enerjisi sektörüne dahil etmek. Bu şekilde hem sektörün daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz hem de gençlerimizin kazanç elde etmelerine imkan sağlıyoruz. Projemizin ilk etabına yoğun bir ilgi oldu. Gençlerimiz güneş enerjisi sektörünü yakından tanıma ve bu alanda kendilerini geliştirme olanağı yakaladı” dedi.

SON BAŞVURU TARİHİ 8 MART

CW Gençlik projesi kapsamında ikinci başvuruların başladığını dile getiren Sarvan, son başvuru tarihinin 8 Mart 2024 olduğunu duyurdu. Sarvan, başvuruların ardından tanışma toplantısı yapılacağını belirterek, “Ardından başvuru sonuçları açıklanacak ve çalışmalara başlanacak. Projemiz gençlere yönelik önemli bir fırsat sunuyor. Enerji sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Projemizle gençleri eğitim, iş ve kariyer imkanlarıyla buluşturarak sektöre yeni ve yenilikçi bakış açıları kazandırmayı amaçlıyoruz. İkinci başvuru döneminin başlamasıyla birlikte, güneş enerjisi sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlerimizi bu fırsata başvurmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

CW Gençlik üyesinin, CW Enerji bünyesindeki ürün ve hizmetlerin son kullanıcıya ulaşmasına yardımcı olduğunu belirten Sarvan, üyenin proje bazlı olarak hem fotovoltaik sektöründe kendini geliştirme hem de gelir elde etme imkanına sahip olabildiğini kaydetti.

CW Gençlik projesi hakkında

Proje genç girişimcileri desteklemekte, gençlerin kariyer planlamalarına destek olmakta ve gelir kaynağı sunmaktadır. Başvuru simülatör üzerinden yapılmaktadır. Öncelikle eğitim videoları izlenir, sınava giriş yapılır. 50 üzerinde puan alan ve başvuru kriterlerini karşılayan herkes sisteme kabul edilir. Başarılı adaylara CW Gençlik ID No verilir. Simülatör ve MTS kayıtları gerçekleştirilir. Ardından CW Gençlik üyeliği tamamlanmış olur.