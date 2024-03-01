Son Dakika

CW Enerji’nin ‘CW Gençlik’ projesi için ikinci başvurular başladı

EKONOMİ 01.03.2024, 11:43
CW Enerji’nin ‘CW Gençlik’ projesi için ikinci başvurular başladı

CW Enerji’nin gençlerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak, gençlere gelir kaynağı sunmak ve genç girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘CW Gençlik’ projesine ikinci başvurular başladı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji’nin geleceğini şekillendirmek isteyen gençlere eğitim, iş ve kariyer imkanı sunan projesi ‘CW Gençlik’ için ikinci başvurular başladı.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, CW Gençlik projeleri ile gençlerin enerji sektöründe kariyer yapma ve kendilerini geliştirme fırsatı sunduklarını söyledi. Genç odaklı, gelişime açık ve fayda sağlama esasına dayanan bir sosyal sorumluluk projesi olan ‘CW Gençlik’ projesine, üniversite öğrencisi olan 18-30 yaş aralığındaki herkesin dahil olabildiğini belirten Sarvan, “Projemizin amacı gençlerimizi güneş enerjisi sektörüne dahil etmek. Bu şekilde hem sektörün daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz hem de gençlerimizin kazanç elde etmelerine imkan sağlıyoruz. Projemizin ilk etabına yoğun bir ilgi oldu. Gençlerimiz güneş enerjisi sektörünü yakından tanıma ve bu alanda kendilerini geliştirme olanağı yakaladı” dedi.

SON BAŞVURU TARİHİ 8 MART

CW Gençlik projesi kapsamında ikinci başvuruların başladığını dile getiren Sarvan, son başvuru tarihinin 8 Mart 2024 olduğunu duyurdu. Sarvan, başvuruların ardından tanışma toplantısı yapılacağını belirterek, “Ardından başvuru sonuçları açıklanacak ve çalışmalara başlanacak. Projemiz gençlere yönelik önemli bir fırsat sunuyor. Enerji sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Projemizle gençleri eğitim, iş ve kariyer imkanlarıyla buluşturarak sektöre yeni ve yenilikçi bakış açıları kazandırmayı amaçlıyoruz. İkinci başvuru döneminin başlamasıyla birlikte, güneş enerjisi sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlerimizi bu fırsata başvurmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

CW Gençlik üyesinin, CW Enerji bünyesindeki ürün ve hizmetlerin son kullanıcıya ulaşmasına yardımcı olduğunu belirten Sarvan, üyenin proje bazlı olarak hem fotovoltaik sektöründe kendini geliştirme hem de gelir elde etme imkanına sahip olabildiğini kaydetti.

CW Gençlik projesi hakkında

Proje genç girişimcileri desteklemekte, gençlerin kariyer planlamalarına destek olmakta ve gelir kaynağı sunmaktadır. Başvuru simülatör üzerinden yapılmaktadır. Öncelikle eğitim videoları izlenir, sınava giriş yapılır. 50 üzerinde puan alan ve başvuru kriterlerini karşılayan herkes sisteme kabul edilir. Başarılı adaylara CW Gençlik ID No verilir. Simülatör ve MTS kayıtları gerçekleştirilir. Ardından CW Gençlik üyeliği tamamlanmış olur.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Şanlıurfaspor 24 23
15. Tuzlaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. West Ham United 26 39
9. Wolves 26 38
10. Newcastle 26 37
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 26 25
16. Brentford 26 25
17. Nottingham Forest 26 24
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 26 25
15. Sevilla 26 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9