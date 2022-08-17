CW Enerji’den temiz enerji atağı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakılması için çalışmaya ve değer üretmeye devam ediyor. CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, Kayseri’de faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yaptıklarını belirtti.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye’nin tek noktada en büyük çatı tipi güneş enerji santrali (GES) projelerinden birine başladı.



Güneş enerji santrali kurmaya hız kesmeden devam ettiklerini belirten CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, birçok fabrikanın çatısının CW Enerji panelleri ile donatıldığını söyledi.

Yılmaz, bu doğrultuda yeni bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, “İş birliğimiz çerçevesinde Kayseri’de 22.02 MWp büyüklüğündeki projemizin çalışmasına başladık. Bu çalışmamızla, Türkiye’nin tek noktada en büyük çatı tipi GES projelerinden birini hayata geçireceğiz. Kurulacak güneş enerji santrali ile firma elektrik ihtiyacının önemli bir miktarını güneş panelleri ile karşılayacak, aynı zamanda çevreye sağladığı faydaların yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunacak” dedi.

Kaliteli ürünleri, alanında uzman ekibi, hızlı kurulum ve hızlı müdahale imkanları ile sektörde fark oluşturduklarına dikkat çeken Yılmaz, “Bugüne kadar farklı sektörlerde birçok firmanın kendi enerjisini üretmesine öncülük ettik ve bununla gurur duyuyoruz. Güneş enerji sistemlerini kullanarak aynı zamanda daha sağlıklı bir çevreye katkı sağlanmış oluyor. CW Enerji olarak, her bir güneş enerji santrali ile çevreye karşı sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanında güneş enerjisi projeleri ile firmaların çözüm ortağı olmaya devam ettiklerini dile getiren Yılmaz, bugüne kadar kurulumunu tamamladıkları güneş enerji santralleri ile sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunarak binlerce ağacı kesilmekten kurtardıklarını söyledi.