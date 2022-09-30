CW Enerji’den firmaların enerji ihtiyacına kalıcı çözüm

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 2985 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumu tamamlandı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, bir firmayı daha güneş enerji santrali ile tanıştırdı.

CW Enerji, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firmanın 3 ayrı projesinde yer alarak çatısını güneş panelleri ile donattı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, bugüne kadar yüzlerce fabrikanın çatısını güneş panelleri ile donattıklarını söyledi. Türkiye’nin hemen her noktasındaki çatılarda CW Enerji panellerinin olduğunu ifade eden Yılmaz, “Güneşten elektrik üreten tesislerin sayısı her geçen gün artıyor. Biz de CW Enerji olarak firmaların ihtiyacı olan elektriği üretmelerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” dedi.

Bu kapsamda Antalya’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına güneş enerji santrali kurulumu tamamladıklarını ifade eden Yılmaz, çatıya toplamda 2985 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulduğunu kaydetti.

Yılmaz, fabrikanın 3 ayrı projesinde yer aldıklarını belirterek, fabrikanın ilk projesinde 1173 kWp, 2. projesinde 225 kWp ve 3. projelerinde 1587 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumu gerçekleştirildiğini kaydetti. Bugüne kadar kurulumunu tamamladıkları güneş enerji santralleri ile binlerce ağacı kesilmekten kurtardıklarını dile getiren Yılmaz, katma değerli, nitelikli ve inovatif ürünleri ile sektörün gelişimine katkı sağladıklarını söyledi.

Yılmaz, dünya ekonomisine katkı sağlama ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma amacıyla çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.