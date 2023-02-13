CW Enerji’den deprem bölgesine destek

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve çevre illerde de etkisini gösteren depremin ardından harekete geçen CW Enerji, hem insani yardımda bulundu hem de teknik destek verdi.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, birçok ilde etkisi hissedilen deprem nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

CW Enerji olarak, bu süreçte üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam ettiklerini kaydeden Sarvan, depremin ikinci gününden itibaren fiilen harekete geçerek afet bölgesine destek için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Deprem bölgesine 44 kişilik uzman ekiple giderek, termal kameralı drone ile canlı arama çalışmalarına katıldıklarını anlatan Sarvan, "Afet bölgesinde temel ihtiyaç olan su ve ekmek gönderdik. Binlerce güneş panelini afet bölgesine göndererek bölgede bulunan bayilerimiz aracılığıyla elektrik ihtiyacının giderilmesine katkı sağladık. İçerisinde konteynır, yakıt, gıda, battaniye, kışlık kıyafet, jeneratör, ısıtıcı fan, elektrik malzemeleri, kazı malzemeleri ve powerbank olan yardım tırı, kurtarma çalışmalarına destek olması için ekskavatör kırıcı gönderdik” dedi.

Yaşanan süreci yakından takip ettiklerini belirten Sarvan, hep birlikte dayanışma içinde tüm yaraları hızla saracak, bu felaketi birlik ve beraberlik içinde atlatmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi.