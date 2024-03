CW Enerji’den 5,2 Milyon Euro’luk bir sözleşme daha

CW Enerji ile dolaylı iştiraki Almanya'da mukim Seac Projekt GmbH arasında güneş enerjisi paneli satışı konusunda 5.2 milyon Euro tutarında bir sözleşme imzalandı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji’nin sektörel gelişime katkı sağlayacak çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Firma ile dolaylı iştiraki Almanya'da mukim Seac Projekt GmbH arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda 5,2 milyon Euro tutarında bir sözleşme imzalandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, güneş enerji sektöründe önemli adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. Yaptıkları her anlaşma ile sektöre katkı sağladıklarını ifade eden Sarvan, “Şirketimiz ile dolaylı iştiraki Almanya'da mukim Seac Projekt GmbH arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV Hariç 5.220.663,73 Euro tutarlı bir sözleşme imzalandı. Yeni bir sözleşmeye daha imza attığımız ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağladığımız için mutluyuz” dedi.

KALİTELİ ÜRÜNLERİMİZİ AVRUPA’YLA BULUŞTURUYORUZ

Yurt dışında da CW Enerji markasını duyurmaya devam ettiklerini dile getiren Sarvan, “Almanya’da güneşin enerjisini CW Enerji’nin ve ülkemizin ekonomisine kazandırmaya başladık. Yaptığımız atılımlarla ‘Made in Türkiye’ menşeli ürünlerimizi Avrupa’nın dört bir yanına ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz. Her geçen gün kendimizi geliştiriyor ve kaliteli ürünlerimizi Avrupa’yla buluşturuyoruz. Bu atılımlarımız ve ihracatımızla ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Alanında uzman kadromuzla enerjimizi, gücümüzü ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için harcamaya devam edeceğiz. Durmak yok, üretmeye ve çok çalışmaya devam ederek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

YEŞİL ENERJİ ÜRETİMİNE DESTEK OLUYORUZ

Yüksek verimli güneş panelleri ile temiz bir geleceği desteklediklerini dile getiren Sarvan, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüklerini ve yeni anlaşmalara imza attıklarını kaydetti.

“Yaşadığımız dünyanın enerji ihtiyacını sağlıklı ve temiz kaynaklarla karşılamayı hedefliyoruz” diyen Sarvan, şöyle devam etti: “İmza attığımız her bir sözleşme ile yeşil enerji üretimine destek oluyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir büyüme anlayışımız çerçevesinde güneş enerji sisteminin her alanda yaygınlaşması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Global dünyada güneş enerji şirketi olma yolunda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz.”