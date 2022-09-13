CW Enerji'ye 'Autodrom' ilgisi

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, 3. Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası kapsamında İstanbul Tuzla Autodrom'da kurduğu standı ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.İSTANBUL (İGFA) - 3. Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası etkinliğinin 10-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiğini belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Enerji Sponsoru da oldukları etkinlikte elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının tanıtıldığını ve elektrikli araçların sürüşünün test edildiğini söyledi.

Sarvan, sektör profesyonelleri ile tüketicilerin iki gün boyunca bir araya geldiğini ifade ederek, “Standımızda CW Enerji şarj istasyonlarının yanı sıra solar carport, hibrit inverter ve lityum bataryalarımız da yer aldı. Özellikle elektrikli araç şarj istasyonumuz etkinlikte fazlasıyla ilgi çekti. Şebeke olmadan da elektrikli araçların şarj edilebileceğini gösteren hibrid sistemimiz çok ilgi gördü. Bu tarz etkinlikler aracılığıyla ziyaretçilerimizle bir araya gelmek ve ürünlerimizi yakından tanıtmak çok keyif verici” dedi.

Daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için çalıştıklarının altını çizen Sarvan, sektörlerini ilgilendiren hemen her etkinlikte yer almaya özen gösterdiklerini ve sektörün gelişimine katkı sağladıklarını kaydetti.

Çevreci ve insan odaklı bir anlayışa sahip olduklarına dikkat çeken Sarvan, "Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakılması hedefiyle üretiyor ve bu çerçevede projeler geliştiriyoruz. CV Charging Vehicles lisanslı araç şarj istasyonumuzla yeşil enerjiyi destekliyoruz. Ürünlerimizle yarınlara daha yeşil bir dünya bırakılmasına katkı sağladığımız için oldukça mutluyuz” diye konuştu.