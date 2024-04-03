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CW Enerji, Solarex İstanbul Fuarı’nda ürünlerini sergileyecek

CW Enerji, 4-6 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Depolama Fuarı’nda (Solarex İstanbul) son teknoloji ile ürettiği birbirinden değerli ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak

EKONOMİ 03.04.2024, 13:17
CW Enerji, Solarex İstanbul Fuarı’nda ürünlerini sergileyecek

CW Enerji, 4-6 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Depolama Fuarı’nda (Solarex İstanbul) son teknoloji ile ürettiği birbirinden değerli ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, sektörü ile ilgili hemen her organizasyonda aktif olarak yer almaya ve sektöre katkı sağlamaya devam ediyor. Firma, 4 – 6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Depolama Fuarı’nda (Solarex İstanbul) yerini alarak, son teknoloji ile ürettiği ürünlerini sergileyecek.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan ve sektörün en önemli buluşmalarından biri olan Solarex İstanbul’da AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlerini katılımcılarla bir araya getireceklerini söyledi.

Solarex İstanbul’da Salon 4-D02 ve D03 ile Salon 7-C01  no’lu stantta ziyaretçilerini ağırlayacaklarını ifade eden Sarvan, “Fuar için hazırlıklarımızı tamamladık. Her fuarda olduğu gibi Solarex İstanbul’da da alanında uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte ziyaretçilerimize ürünlerimizi detaylı bir şekilde anlatacak ve sektörel gelişmeleri yakından göreceğiz” dedi.

Solarex İstanbul’un güneş enerjisi alanında dünyadaki son teknolojilerin ve Türkiye’de üretilen yeni ürünlerin bir arada sunulduğu bir platform olduğunu belirten Sarvan, fuarda sektörün önde gelen firmaları ve pazarın yeni oyuncuları ile aynı çatı altında bir araya gelerek, birbirlerini daha yakından tanıma ve potansiyel müşteriler edinme imkanı bulacaklarını kaydetti.

ZİYARETÇİLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Ziyaretçileri stantlarına davet eden Sarvan, “Solarex İstanbul’da birbirinden farklı ürünlerimizi katılımcılara sunacağız. Savunma sanayine yönelik geliştirdiğimiz ürünlerden güneş panellerimize, şarj kontrol cihazlarımızdan enerji depolama çözümlerimize kadar birbirinden farklı ürünlerimizi fuarda sergileyeceğiz. Sektör temsilcilerini inovatif ürünlerimizi görmek için standımıza bekliyoruz” diye konuştu.

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