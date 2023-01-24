CW Enerji panelleri ile firmalar geleceğe değer katıyor

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji, Anadolu Isuzu ’nun fabrikasına 5500,04 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji’nin panelleri ile firmalar temiz enerji üretmeye devam ediyor. Fabrika çatılarını güneş enerji santralleri ile donatan CW Enerji, Türkiye’nin önde gelen otomotiv firmalarından Anadolu Isuzu’nun Kocaeli’de faaliyet gösteren fabrikasına 5500,04 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, sanayide enerji talebinin gün geçtikçe arttığını belirterek, “Artan enerji talebi göz önüne alındığında güneş enerjisi elektrik üretiminde büyük avantaja sahip. Firmalar güneşten aldığı güçle kendi enerji ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve maliyetlerinde önemli miktarlarda tasarruf elde edebiliyor. Biz de CW Enerji olarak, firmalara destek oluyor ve çatılarını yüksek kalite standartlarında ürettiğimiz güneş enerji panelleri ile donatmaya devam ediyoruz” dedi.

Firmaların güneş enerji santrali sayesinde kesintisiz enerji elde edilebildiğini ifade eden Yılmaz, bunun yanında GES ile sürdürülebilir çevreye de katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Paneller, yılda ortalama 437 ağacın kurtarılmasını sağlayacak

Bugüne kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmayı güneş enerjisi sistemleri ile buluşturduklarını dile getiren Yılmaz, “Daha yaşanabilir bir gelecek için Kocaeli’de faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen otomotiv firmalarından biri olan Anadolu Isuzu ile iş birliği yaptık. İş birliğimiz kapsamında firmanın çatısına 5500,04 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş panelleri ile firma yılda yaklaşık 2.895.721 kg. karbon salınımının önüne geçecek ve 437 ağacın kurtarılmasını sağlayacak. Firma panellerimiz aracılığıyla enerji üretimine başladı. Değerli yatırımcımızı bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, firmaları çevre dostu, sınırsız temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisiyle buluşturmaya ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.