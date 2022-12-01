CW Enerji'nin Konya'da bir fabrikaya kurduğu GES 125 ağacı kurtaracak

CW Enerji, Konya’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumunu tamamladı. Santral ile firma 125 ağacın kurtarılmasını sağlayacak.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Konya’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına güneş enerji santrali (GES) kurulumunu gerçekleştirerek fabrikanın enerji ihtiyacını güneşten sağlamasına katkıda bulundu.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, bir firmayı daha güneş enerjisi ile tanıştırdıklarını belirterek, “Konya’da faaliyet gösteren bir fabrikayla iş birliği yaptık. Bu iş birliğimiz çerçevesinde firmanın çatısına 1223,95 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık ve firma güneşten elektrik üretimine başladı. Güneş enerji santrali sayesinde firma yılda yaklaşık 825.345 kg karbon salınımının önüne geçecek ve 125 ağacın kurtarılmasını sağlayacak” dedi.

Enerji konusunun oldukça önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, günümüzde enerji ihtiyacının nüfus artış oranına paralel olarak her geçen gün büyümeye devam ettiğini kaydetti. Yılmaz, bunun yanında sanayi ve hızla gelişen teknolojinin gelişimi ile birlikte enerjiye olan ihtiyacın daha da arttığını ifade ederek, “Bu nedenle gelecek nesillerin daha temiz bir dünya içerisinde hayat sürmesi için yenilenebilir enerji üretiminin ve kullanımının yaygınlaştırılması oldukça önemli hale geldi. Artık suyumuza, havamıza ve insanımıza zarar vermeyen enerji üretim modellerine yönelmemiz gerekiyor. Burada da güneş enerjisi avantajlarıyla ön plana çıkıyor. CW Enerji olarak; fabrikaların çatılarına güneş enerji santrali kurmaya devam ediyor ve firmaların güneş enerjisinden en iyi şekilde faydalanmalarını ve kendi enerjilerini üretmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.